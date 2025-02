Thelminha ‘rompe amizade’ com Bruna Marquezine e web aponta motivo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A amizade entre Thelma Assis e a atriz Bruna Marquezine parece estar em crise. Nesta quinta-feira (13), os internautas notaram que Thelma deu unfollow em Bruna nas redes sociais, enquanto a atriz ainda segue a médica. O unfollow, que nos dias de hoje equivale a um rompimento de amizade online, gerou especulações sobre o motivo do afastamento.

O ato de dar "unfollow" acontece entre pessoas que se afastam e é considerado por muitos uma maneira virtual de cortar laços, similar a um rompimento de amizade na vida real. No caso de Thelma e Bruna, o distanciamento parece ter começado após uma série de interações nas redes, mas um evento específico pode ter sido o principal gatilho para essa separação.

Logo após o fim do BBB20, Thelma e Bruna pareciam estar se aproximando bastante. As duas foram vistas viajando juntas e trocando diversas mensagens nas redes sociais, o que levou muitos a acreditar que uma amizade verdadeira estava se formando. No entanto, algo recente pode ter gerado a desavença.

Internautas acreditam que a relação entre as duas pode ter se enfraquecido devido à presença de Rodrigo Branco, um nome polêmico na vida de Thelma. Recentemente, Bruna Marquezine posou ao lado de Branco, o que fez com que a médica relembrasse um episódio tenso do passado.

Há alguns anos, Rodrigo Branco foi acusado de racismo por Thelma, após comentários depreciativos feitos durante uma live nas redes sociais. Branco disse que a torcida pela médica era baseada apenas no fato de ela ser negra, e fez outras declarações polêmicas sobre ela e outras personalidades, como Maju Coutinho.

"Torcer pela Thelma é racismo. Todo mundo está votando nela porque ela é negra, coitada. Ela ganhou uma provinha e ficou se achando melhor que todo mundo" e "Por exemplo, é a mesma coisa que eu falo da Maju Coutinho. Ela é péssima, ela é horrível. Ela fala tudo errado, eu assisti hoje, ela só tá lá por causa da cor. Qual a carreira ela tem?" foram falas do ex-diretor da Band.

Mesmo com o unfollow de Thelma, Bruna ainda segue a médica, mas o unfollow tem sido interpretado por muitos como um sinal claro de que as duas devem seguir caminhos diferentes agora.