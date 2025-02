Maestro Artur Soares conduz apresentação de 'Requiem' na Escola de Música de Brasília

Uma das grandes peças do repertório clássico quando se trata de música coral, o Requiem de Giuseppe Verdi é também uma obra de enorme força dramática: foi feita em memória de dois grandes amigos do compositor e nomes fundamentais da história da música, Alessandro Manzoni e Gioachino Rossini. "Ele usou tudo que sabia de compreensão de sentimentos humanos, de pessoas normais, reais, para escrever essa missa. Por isso ela acabou como uma obra muito operística, porque é como se o coro todo reagisse ao texto como pessoas, com medos, angústias e desejos e não apenas pintando o texto profético da missa", explica o maestro Artur Soares, que conduz a Orquestra e o Coro Lírico Capital Philharmonia em apresentações da obra hoje e amanhã no Teatro Levino de Alcântara, da Escola de Música de Brasília.

Com um coro de 53 pessoas, montado por meio de audições e convites, a obra não é feita em Brasília há alguns anos e só foi possível montá-la graças a recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). "Trazer essa obra de volta remete também aos grandes tempos da música coral que a gente tinha na cidade. E essa foi uma vontade, realmente. Verdi é sempre um querido dos cantores", explica o maestro. No palco, ele garante que o público vai se deparar com uma obra monumental. Além do coro, quatro solistas conduzem a parte vocal da obra. Hoje, esse trabalho fica por conta de Gabriela Ramos (soprano), Clara Figueiroa (mezzo-soprano), Reuler Furtado (tenor) e Hugo Lemos (baixo). Amanhã, é a vez de Janette Dornellas (soprano), Luciana Bueno (mezzo-soprano), Alan Faria (tenor) e Rodolfo Giugliani (barítono).

Verdi começou a escrever o Requiem pelo fim, o Libra Me, como se fosse uma prece que pede à morte a libertação, mas ao contrário de implorar por salvação e conforto, a música expõe o medo do futuro, a incerteza e o desespero de quem ora. "O que a gente vai encontrar é um drama pessoal, humano. A pessoa que está fazendo não tem certeza que alguém está ouvindo. A partir desse Libra me, quando veio a morte do Manzoni, ele transformou no Requiem inteiro e transportou para o resto da obra", diz Soares, que já esteve no coro e cantou a peça sob a regência da maestrina cubana Elena Herrera.

No conjunto de 15 partes que formam a missa — réquiens são compostos para missas de corpos presentes —, é possível acompanhar a história de uma pessoa que reage a sentimentos como medo, pânico e desespero trazidos pela perda de um ente querido. Há, também, uma busca por conforto e redenção. "Essa peça faz a gente pensar como seria nossa reação ao que profetiza o texto. E isso, Verdi consegue fazer muito bem", garante o maestro. O tom majestoso da peça, o drama e a beleza da estrutura musical criada por Verdi costumam impactar o público.

Réquiem

De Giuseppe Verdi. Com Orquestra e o Coro Lírico Capital Philharmonia. Regência: Artur Soares. Hoje e amanhã, às 19h30, no Teatro Levino de Alcântara (Escola de Música de Brasília). Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia), no site http://hl.art.br/requiem-verdi/