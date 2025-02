Gracyanne compara brother do 'BBB 25' com Belo: 'Difícil ficar com ele sem me emocionar'

Na tarde desta quinta-feira, 13, Gracyanne Barbosa fez uma revelação sobre sua relação com Guilherme no BBB 25.

Em conversa com Diego Hypolito na academia da casa, a musa fitness contou que vê muitas semelhanças entre o brother e seu ex-marido, Belo, o que a fez manter certa distância no início do jogo.

Conversa na academia

Durante o papo, Diego Hypolito elogiou Guilherme, e Gracyanne explicou o motivo de ter levado um tempo para se aproximar do participante.

"Eu gosto muito do Gui e acho que era mais falta de conversar. Eu adoro conversar com ele", disse Gracyanne.

A sister revelou que a semelhança de Guilherme com Belo a deixava desconfortável. "Ele é muito parecido com o Belo. Às vezes, não consigo conversar com ele, porque me remete tanto ao Belo que preciso sair. Ele fala as mesmas frases, o jeito. Fica difícil ficar com ele sem me emocionar, aí eu saio", contou.

Lembranças do relacionamento com Belo

Em outra conversa dentro da casa, Gracyanne elogiou o ex-marido ao criticar a postura de Diogo no jogo. "A minha régua de homem tratar mulher é muito alta. O Belo sempre me tratou como uma rainha e é isso que toda mulher merece. Eu não espero menos", declarou a influenciadora ao comentar sobre a falta de apoio de Diogo a Aline em um momento tenso do reality.

Além disso, Gracyanne já lamentou o fim do casamento e afirmou: "O Belo é o homem da minha vida". Ela reforçou que, apesar da separação, ainda sente carinho pelo ex-marido. "Eu errei muito mais que o Belo. A gente não se separou por falta de amor, foi por falta de tempo", explicou.