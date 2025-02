Danni Suzuki expõe salário que recebia em novela da Globo: "Não sobrava nada"

Em uma conversa íntima no podcast "Papagaio Falante", com Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, Danni Suzuki relembrou momentos difíceis de sua carreira, especialmente o período em que esteve em Malhação. Durante o bate-papo, Danni não hesitou em revelar o quão complicada era sua situação financeira nos bastidores da emissora, quando tentou pedir um aumento salarial.

Na época em que fazia parte do elenco de Malhação, Danni recebia um valor abaixo das expectativas. "Eu ganhava cerca de R$ 800 e outros colegas recebiam, em média, R$ 1.500", contou a atriz. Ela revelou que, após os descontos da carteira de trabalho e com o custo das passagens de ônibus, sua renda mal cobria suas despesas diárias. "Não sobrava nada", completou, deixando claro o quão apertada era sua situação financeira.

Além do salário baixo, Danni enfrentava outra dificuldade: as longas jornadas de gravação que, segundo ela, impediam qualquer outra fonte de renda. "Eu não conseguia me sustentar e nem procurar outro trabalho, porque a carga horária de gravações era de segunda a sábado", explicou.

Foi então que, em busca de uma solução, a atriz decidiu pedir um aumento salarial diretamente ao diretor Ricardo Waddington. Com a convicção de que seu trabalho merecia mais reconhecimento, Danni exigiu um salário de R$ 5 mil. Contudo, a resposta do diretor foi cruel: "Você não é ninguém na fila do pão", disse Waddington, deixando claro que a atriz jamais receberia mais do que outros profissionais na equipe.

Apesar da negativa, Danni não se calou e persistiu em sua luta por melhores condições. Ela explicou ao diretor que, além de seu esforço na novela, o aumento era necessário para que pudesse melhorar sua qualidade de vida e atender suas necessidades pessoais. "Eu queria me vestir melhor, estudar línguas, pagar meu balé, cuidar do nódulo na garganta e fazer fonoaudiólogo", revelou, emocionada. Danni ainda acrescentou: "Eu tenho que ajudar minha mãe, mas o meu salário não dá pra nada. Não vou posar pelada e não vou fazer favores dentro da empresa. Então, se eu não ganhar mais, não tenho outra forma de fazer dinheiro".

