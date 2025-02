Gretchen surpreende ao exibir fios mais fortes após tratamento de alopecia

Gretchen, de 65 anos, usou as redes sociais para mostrar os avanços no tratamento contra a alopecia. A cantora exibiu imagens do antes e depois, destacando o crescimento dos fios e a diminuição das falhas no couro cabeludo. Conhecida por utilizar mega hair, ela decidiu aparecer com os cabelos naturais para conscientizar sobre a condição.

"Muitas pessoas têm receio de falar que possuem alopecia, mas eu gosto de mostrar a realidade", afirmou Gretchen. A alopecia, também chamada de calvície, provoca a queda de cabelos e pelos do corpo.

A melhora significativa no quadro levou a artista a cancelar um transplante capilar que estava agendado para março de 2025. "Estava com o transplante marcado para o dia 13 de março, mas como meu cabelo voltou com força total, nem vou precisar mais fazer. Meus médicos confirmaram que está voltando mesmo e um fio com força, saudável", comemorou.

Segundo a cantora, a perda de cabelo foi causada por um corte químico, resultado de procedimentos capilares incompatíveis, além de fatores como a pandemia da Covid-19 e a reposição hormonal. "Tudo juntou", explicou.

Para reverter o problema, Gretchen seguiu um cronograma capilar rigoroso, utilizando produtos específicos e contando com o acompanhamento de dermatologistas e tricologistas. Agora, com os fios mais saudáveis, ela continua compartilhando sua experiência para incentivar outras pessoas a procurarem tratamentos adequados e profissionais especializados.

