Nasce primeiro filho de MC Daniel; saiba o nome

O primeiro filho do funkeiro MC Daniel e da influenciadora Lorena Maria nasceu na madrugada desta terça-feira (18/2), na Maternidade Perinatal, no Rio de Janeiro.

Leia também: MC Daniel rebate críticas após anunciar que será pai pela primeira vez

"Depois de lutar muito pra ter você, seu coraçãozinho oscilou… o medo bateu forte… a dor extrema, o socorro a Deus… a mudança de planos… e você veio, lindo, perfeito, esperto, o projeto de Deus", escreveu Lorena, em postagem no Instagram acompanhada com fotos da preparação do parto e do nascimento do bebê.









Além de anunciar a chegada do filho, o casal também revelou qual é o nome do bebê. O pequeno se chama Rás, que signfica "chefe" ou "líder". O nome é inspirado no imperador da Etiópia Rás Tafári, que ficou no poder entre 1930 e 1974.

MC Daniel celebrou a chegada do filho. "Nasceu minha maior bênção. Rás, meu primogênito". O funkeiro também disse que ser pai era o maior sonho da vida dele.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular