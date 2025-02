Portuguesa é condenada por racismo com filhos de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso e deve pagar multa

A Justiça de Portugal condenou Adélia Barros, de 59 anos, por ataques racistas contra os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. A sentença determina que ela pague uma indenização ao casal, faça uma doação para instituições que promovem projetos antirracistas e busque tratamento psicológico.

O caso aconteceu em julho de 2022, em um restaurante em Portugal. Na época, Adélia justificou sua atitude alegando estar embriagada. Entretanto, a Justiça portuguesa não considerou isso como um fator atenuante, pois ela conseguia se lembrar de parte dos acontecimentos do dia.

Segundo a imprensa portuguesa, a mulher terá um prazo de até quatro anos para pagar uma indenização de 14 mil euros (cerca de R$ 83 mil) a Giovanna e Bruno. Além disso, precisará doar 2.500 euros (aproximadamente R$ 15 mil) a uma instituição que desenvolve projetos antirracistas. Como parte da pena, a Justiça também determinou que ela inicie tratamento contra o alcoolismo.

Em 2022, o casal de atores morava em Portugal com os três filhos: Titi, de 11 anos, Bless, de 9, e Zyan, de 4. Durante um dia de lazer na praia de São João, na Costa da Caparica, Adélia proferiu insultos racistas e xenofóbicos contra Titi e Bless. Em vídeos que circularam nas redes sociais, ela mandou as crianças "voltarem para a África", acrescentando que "Portugal não é terra para eles".

O episódio gerou revolta nas redes sociais, com pedidos por justiça. Em entrevista ao Fantástico, na época, Giovanna relatou como reagiu ao ataque. "Acho que ela nunca esperava que uma mulher branca fosse combatê-la como eu fui, daquela maneira. Eu sei que eu, como mulher branca, indo lá confrontá-la, a minha fala vai ser validada. Eu não vou sair com a louca, a raivosa, como acontece com tantas outras mães pretas, que são leoas todos os dias, assim como eu fui nesse episódio", declarou a atriz.

