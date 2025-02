Após derrota no Bafta, 'Ainda Estou Aqui' mantém esperança no Oscar

Na tarde deste domingo (16/2), Ainda estou aqui perdeu para Emilia Pérez a disputa de Melhor filme em língua não inglesa no Bafta, principal premiação britânica de cinema. Mesmo com a derrota, o sonho continua vivo. O longa segue com chances de vencer a disputa do Oscar, que será daqui a duas semanas, em 2 de março, domingo de carnaval.

No Brasil, a premiação foi transmitida com um atraso, então a maioria dos fãs ficou sabendo da derrota de Ainda estou aqui por um pequeno anúncio no próprio site do Bafta. O prêmio é gravado e transmitido por completo posteriormente, no entanto o próprio portal revela os vencedores antes. O fato pegou diversos espectadores de surpresa, já que essa foi a primeira vez que o evento teve transmissão no Brasil.

Apesar de não ter ganhado, Ainda estou aqui já é um dos longas brasileiros mais premiados internacionalmente. A produção acumula 34 vitórias em 59 indicações, considerando todos os festivais pelos quais o filme passou desde a estreia. Só nas últimas semans, Ainda estou aqui ganhou o Gold Derby de Melhor filme estrangeiro e o Goya de Melhor filme ibero-americano. Essa notoriedade é crucial na corrida para o Oscar, uma vez que as votações estão abertas para os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas até o dia 18 de fevereiro.

Um dos momentos que viralizou nas redes sociais foi o encontro entre Fernanda Torres e Pamela Anderson no tapete vermelho (foto: AFP)

Esnobada da indicação no Bafta, Fernanda Torres é outra esperança do Brasil para a premiação da Academia. A vencedora do Globo de Ouro de Melhor atriz em filme de drama é uma das mais fortes na disputa pelo prêmio de Melhor atriz no Oscar.

A noite

A edição de 2025 foi apresentada pelo ator David Tennant, conhecido internacionalmente como o décimo doutor em Doctor Who. O apresentador já começou com a energia no alto, cantando a música I'm gonna be (500 miles). Essa foi a segunda vez que o veterano comandou a premiação.

Como de praxe, o Bafta seguiu uma linha própria para escolher os vencedores das categorias. Sempre de olho no melhor cinema britânico, a premiação celebrou Conclave, produção do Reino Unido que saiu com o principal troféu da noite: o de Melhor filme. Porém, na quantidade de máscaras douradas, empatou com O brutalista, ambos com quatro vitórias.

A principal surpresa foi na categoria de Melhor atriz. Mikey Madison, de Anora, saiu com o prêmio desbancando Demi Moore, de A substância. Mesmo sendo em uma premiação europeia, o fato esquenta a disputa para o Oscar e pode beneficiar Fernanda Torres, uma vez que Madison e Moore podem dividir os votantes e Torres tem a possibilidade de avançar na disputa.

As outras categorias de atuação foram similares aos demais eventos da temporada de premiações. Adrien Brody ganhou Melhor ator, por O brutalista, Zoe Saldaña venceu Melhor atriz coadjuvante, por Emilia Pérez, e Kieran Culkin levou Melhor ator coadjuvante, por A verdadeira dor.

O diretor Edward Berger (3E), a atriz Isabella Rossellini (4E) e o ator Ralph Fiennes (4D) com o prêmio de Melhor Filme por Conclave (foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

O que é o Bafta?

Um dos mais prestigiados prêmios cinematográficos da Europa, o British Academy Film Awards (Bafta) é um evento anual realizado pela Academia Britânica de Cinema e Televisão realizado desde 1947. O prêmio é conhecido internacionalmente como o Oscar do Reino Unido e sempre é marcado do meio para o final da temporada de premiações do início do ano.

Premio Bafta é inspirado nas máscaras de teatro da Grécia antiga (foto: Fotos: BAFTA - JUSTIN TALLIS / AFP)

Como a premiação local que é, o Bafta costuma dar mais espaço para as produções britânicas e tem categorias específicas, como Melhor longa do Reino Unido e Melhor documentário do Reino Unido. Outras disputas interessantes são a de Melhor ator/atriz em ascensão e Melhor elenco, que não estão presentes em eventos, como o Oscar e o Globo de Ouro. O Bafta costuma laurear vencedores bastante diferentes dos outros grandes prêmios da temporada. Apesar da maioria dos escolhidos convergir com os favoritos da temporada, não é estranho que alguém pouco lembrado durante a temporada saia reconhecido do evento.

O prêmio distribuído é uma máscara dourada, em referência às máscaras teatrais da Grécia Antiga, projetada pelo escultor americano Mitzi Cunliffe em 1955. O troféu pesa 3,7kg.

*Estagiária sob a supervisão de Málcia Afonso