NetEase demite parte de equipe desenvolvedora de Marvel Rivals

Nesta terça-feira (18/2), um dos diretores de Marvel Rivals, Thaddeus Sasser surpreendeu a todos através do seu LinkedIn anunciando que ele e sua equipe de Seattle, em Washington, foram todos demitidos. Ao todo, pelo menos seis desenvolvedores foram demitidos.

Jack Burrow, designer de níveis do jogo, publicou em outro post: “Não consegui desviar dessa bota enorme, acho que não importa quão grande é o sucesso”.

Geoff Keighley, o criador do The Game Awards e do Summer Game Fest, publicou na manhã desta quarta-feira (19/2) em suas redes sociais uma nota da NetEase falando sobre as demissões em Seattle.

Confira:

Netease has released the following statement regarding the surprising layoffs impacting part of the @MarvelRivals team in Seattle: pic.twitter.com/08r0M3e0Z8 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 19, 2025

"Nós recentemente tomamos a difícil decisão de ajustar a estrutura do time de desenvolvimento de Marvel Rivals por razões organizacionais e para otimizar a eficácia do desenvolvimento do jogo. Isso resultou na redução do time de design em Seattle, que é parte de um maior time global de design de Marvel Rivals. Nós valorizamos o trabalho duro e dedicação daqueles que foram afetados e nós os trataremos de forma respeitosa e confidencial com o devido reconhecimento por suas contribuições individuais.

Nós queremos reafirmar para nossos fãs que o núcleo de desenvolvimento de Marvel Rivals, que continua sendo liderado pelo Produtor Principal Weicong Wu e o Diretor Criativo Guangyun Chen em Guangzhou na China, se mantém completamente empenhado em entregar uma experiência excepcional. Estamos investindo mais, não menos, na evolução e no crescimento do jogo. Estamos animados em entregar nos personagens super-herois, mapas, mecânicas e conteúdo para garantir uma experiência de jogo por serviço engajante para nossa comunidade ao redor do mundo”.

Apesar do sucesso, com mais de 300 mil jogadores diários no PC, nem Marvel Rivals escapou dos cortes que vêm sendo feitos na indústria dos games. Agora devemos esperar para avaliar se os cortes podem ou não ser sentidos pela comunidade do jogo.

Marvel Rivals está disponível gratuitamente para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

