Festival MVMA Valorização inicia atividades neste sábado (22/2)

O Festival MVMA Valorização será realizado neste sábado (22/2) e no domingo (23/2) na Torre de TV, com entrada franca. A programação começa às 15h e segue até as 23h em ambos os dias. Serão 16 convidados sendo que 14 são do Distrito Federal. Confira abaixo a programação completa.

As atrações foram selecionadas por meio de chamamento público. Foram chamados artistas e bandas como Alberto Salgado, Anna Moura, a banda Jambalaia, Kika Ribeiro, entre outros. Quem abre o Festival MVMA Valorização, no sábado (22/2), é Phillipe Seabra, líder da banda Plebe Rude, e, no domingo (23/2), quem comanda o palco é Brothers of Brazil, com Supla e João Suplicy.

O intuito do festival é promover a música criando um espaço de resistência, inovação e diálogo cultural. O projeto é responsável pela divulgação da música indígena, do samba, do jazz, do maracatu e vários outros gêneros, em um local totalmente gratuito, facilitando assim o acesso à cultura.





Programação

Sábado (22/2)

15h - Kika Ribeiro

16h - Gypsy Jazz Club

17h - Elias Augusto

18h - Anna Moura

19h - Alberto Salgado

20h - Arandu Arakuaa

21h - Jambalaia





Domingo (23/2)

15h - Hayanna e os Verdes

16h - Vibração do Cerrado

17h - O Pé de Cerrado

18h - Israel Paixão

19h - Flor Furacão

20h - Ska Jazz Club

21h - Nume Consense





Serviço

Festival MVMA Valorização

Sábado (22/2) e domingo (23/2) na Torre de TV, das 15h às 23h, entrada gratuita. Livre para todos os públicos. Mais informações: www.instagram.com/mvmadf .