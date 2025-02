'Oeste outra vez' ganha trailer inédito após vencer prêmio em festival

Na última sexta-feira (21/2), foi divulgado o trailer inédito do longa Oeste outra vez, escrito e dirigido por Erico Rassi, que narra a história do embate entre Totó, interpretado por Ângelo Antônio, e Durval, vivido por Babu Santana, que se apaixonam pela mesma mulher. A produção tem estreia marcada para 27 de março, com distribuição da O2 Play.

Leia também: Série com Wagner Moura, ‘Ladrões das Drogas’, ganha novo trailer



Oeste outra vez se passa no sertão de Goiás e acompanha dois homens que foram abandonados pela mesma mulher, e se voltam violentamente um contra o outro. Com elementos do faroeste, a trama retrata temas como a solidão e homens incapazes de lidar com suas próprias fragilidades.

Leia também: Rodoviária vira cenário de guerra após operação para remoção de ambulantes; veja vídeo



O filme foi premiado como melhor filme, melhor fotografia e melhor ator coadjuvante com Rodger Rogério, no 52º Festival de Cinema de Gramado, um dos mais importantes do Brasil, que desde 1972 premia anualmente as melhores produções cinematográficas do país.