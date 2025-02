Isabel Veloso enfrenta fortes dores após cirurgia e desabafa

A influenciadora Isabel Veloso, que há três anos batalha contra um Linfoma de Hodgkin, enfrentou mais um desafio recentemente ao passar por uma cirurgia de emergência para retirar pedras na vesícula. No entanto, a recuperação tem sido difícil, e Isabel relatou estar sentindo dores ainda mais intensas do que antes da operação.

Nesta segunda-feira (24), por meio dos stories do Instagram, ela compartilhou uma foto visivelmente abalada e revelou que precisou retornar ao hospital. "Batendo ponto de novo. Estou sentindo o dobro de dor das pedras", escreveu, demonstrando o sofrimento pelo qual está passando.

No domingo anterior, a influenciadora já havia relatado a dificuldade de lidar com a dor e o impacto disso em sua rotina, especialmente na relação com o filho recém-nascido. "Estou me sentindo muito triste porque eu não consigo pegar ele no colo. Fui tentar, mas eu não consigo. Estou muito dolorida, minha barriga para dormir essa noite foi horrível", lamentou.

Leia também: Maya Massafera cria polêmica após rebater críticas sobre corpo

Além disso, Isabel explicou que a dor também afeta sua mobilidade, impedindo-a de usar o braço direito. "E eu estou usando só meu braço esquerdo para fazer as coisas, porque o braço direito eu não consigo levantar. Mexe na minha musculatura e pega onde está o port-a-cath, então dói muito", disse. O cateter, utilizado para facilitar o acesso às veias, foi recolocado durante a cirurgia.

A operação ocorreu na última quarta-feira (19), após dias de intensas dores na vesícula. Na ocasião, Isabel revelou a gravidade da situação: "Estou bem sonolenta, estou com sedativos. Estou com remédio e com morfina, injeção subcutânea. Vou operar amanhã às oito da manhã. Eu achei que ia escalar as paredes desse hospital, de tanta dor que senti. Vou aproveitar que vou tirar a vesícula, e vou colocar port-a-cath de novo", contou.

Leia também: Luiza Ambiel grava conteúdo adulto com ex de Andressa Urach

Após o procedimento, o marido da influenciadora, Lucas Borbas, explicou que a quantidade de pedras encontradas surpreendeu a equipe médica. "A Isabel, como todos sabem, foi fazer a cirurgia ali pra poder tirar a vesícula, né? Só que eram muitas pedras. Eu estou com as pedras aqui no bolso, depois eu vou mostrar pra vocês. Ele tirou 1% do que tinha. Eram muitas, incontáveis", relatou.

O conteúdo Isabel Veloso enfrenta fortes dores após cirurgia e desabafa sobre dificuldades aparece primeiro em Feed TV.

O post Isabel Veloso enfrenta fortes dores após cirurgia e desabafa sobre dificuldades foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.