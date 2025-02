Atriz Amélia Bittencourt morre aos 86 anos em Porto Alegre

Amélia Bittencourt foi uma das grandes figuras do teatro, cinema e televisão brasileira - (crédito: Reprodução / Internet)





A atriz Amélia Bittencourt faleceu na última sexta-feira, 21, aos 86 anos, em sua casa em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Segundo o neto da atriz, Jerônimo Bittencourt, Amélia foi vítima de um ataque fulminante do coração. A triste notícia foi compartilhada por ele nas redes sociais.

Em um emocionante post no Instagram, Jerônimo escreveu: "Vó Amélia faleceu ontem enquanto eu dançava e falava poesia, que coisa. Artista maior da família Bittencourt, matriarca invencível que sempre nos deu lições de sobreviver – descansa, vózinha."

Amélia Bittencourt foi uma das grandes figuras do teatro, cinema e televisão brasileira. Sua carreira artística se estendeu por várias décadas, e ela se destacou em novelas que marcaram a história da TV, como "Avenida Brasil", "Haja Coração", "Velho Chico", "A Indomada" e "Verdades Secretas". Na cinematografia, Amélia também fez parte de filmes de sucesso como "Nosso Lar" e "Um é pouco, dois é bom". No teatro, a atriz teve uma sólida carreira, atuando em produções consagradas como "A Moratória", "Vestido de Noiva" e "Bonitinha, mas ordinária".

Seu último trabalho na TV foi na série "Filhos da Pátria", em 2017. Durante sua carreira, Amélia conquistou o reconhecimento tanto da crítica quanto do público, sendo admirada por sua grande versatilidade e talento.

A trajetória artística de Amélia começou no ballet clássico, mas foi no teatro que ela se encontrou e se destacou, participando de peças dirigidas pela renomada Dulcina de Moraes. A atriz também era conhecida por sua personalidade forte e por ser uma verdadeira matriarca da família Bittencourt, sempre transmitindo lições de coragem e resistência.

Além de sua carreira brilhante, Amélia também enfrentou perdas pessoais dolorosas. Ela foi casada com Marcelo Bittencourt, que faleceu aos 50 anos. Juntos, tiveram quatro filhos, Solange, Lilian, Letícia e Eduardo. A atriz também sofreu com as mortes prematuras dos filhos Lilian e Eduardo, o que a marcou profundamente.

