O tríplex de R$ 75 milhões de Luciana Gimenez: "Varanda gigante"

O apartamento será o primeiro no Brasil a ser leiloado nos Estados Unidos, com lances disponíveis a partir do dia 21 de fevereiro - (crédito: Reprodução / Internet)





O luxuoso triplex de Luciana Gimenez, localizado no Condomínio Cidade Jardim, em São Paulo, será leiloado após anos no mercado. O imóvel, avaliado em R$ 75 milhões (cerca de US$ 13 milhões), pertence à apresentadora e ao ex-marido, o empresário Marcelo de Carvalho, com quem foi casada até 2018.

O apartamento será o primeiro no Brasil a ser leiloado nos Estados Unidos, com lances disponíveis a partir do dia 21 de fevereiro. A casa de leilões Sotheby’s será responsável pelo evento, que ocorrerá no dia 1º de março. O lance inicial oficial está entre US$ 4 milhões e US$ 8 milhões.

Leia também: Luiza Ambiel grava conteúdo adulto com ex de Andressa Urach

Entramos virtualmente na propriedade. Com 2.000 m², é considerada um dos apartamentos mais caros do Brasil e está à venda desde maio de 2017, quando foi anunciada por R$ 80 milhões. Com o tempo, o valor foi ajustado para a atual avaliação de R$ 75 milhões.

Leia também: Isabel Veloso enfrenta fortes dores após cirurgia e desabafa

O triplex conta com uma infraestrutura luxuosa, incluindo sete suítes, sendo duas principais com 350 m² cada, saleta, hidromassagem e sala de massagem, bancada de cabeleireiro e um closet espaçoso, estúdio de música e salão de jogos, Sala de cinema para 16 pessoas, área externa com churrasqueira e lounge e garagem para 14 carros.

O condomínio onde está localizado o imóvel tem um custo mensal de R$ 25 mil, além do IPTU de R$ 12 mil. Outro destaque do apartamento é a vista privilegiada de São Paulo, além do acesso exclusivo ao shopping Cidade Jardim, a um spa e a uma unidade do Hospital Albert Einstein. Quando ainda eram casados, Luciana e Marcelo uniram duas unidades para criar o enorme triplex.

Leia também: Maya Massafera cria polêmica após rebater críticas sobre corpo

Além do imóvel de Luciana Gimenez, diversas celebridades também possuem mansões avaliadas em milhões que estão no mercado.

O apresentador e ator Márcio Garcia colocou à venda sua mansão no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, por impressionantes R$ 250 milhões. O imóvel de 6.000 m² tem uma vista panorâmica para o mar e para a Pedra da Gávea.

O casal de atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank colocou sua propriedade no Itanhangá, Rio de Janeiro, à venda por R$ 25 milhões. A mansão de 1.250 m² inclui piscina, academia e um campo de futebol particular.

A cantora Britney Spears decidiu vender sua mansão em Calabasas, Califórnia, por US$ 12 milhões (aproximadamente R$ 57 milhões). A propriedade já pertenceu a Justin Bieber e possui seis quartos, piscina, adega e um home theater.

A atriz Carolina Dieckmann também está no mercado imobiliário. Sua mansão no Rio de Janeiro está à venda por R$ 9 milhões e conta com quatro quartos, piscina e quadra poliesportiva.

O luxuoso apartamento duplex onde o apresentador Jô Soares morava em Higienópolis, São Paulo, está à venda por R$ 12 milhões. Com 628 m², a propriedade tem biblioteca, barbearia e até uma capela.

O vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, colocou sua mansão na Flórida, Estados Unidos, à venda por US$ 3,5 milhões (cerca de R$ 16,8 milhões). O imóvel tem dez quartos, biblioteca e um bar molhado.

O conteúdo Entramos no triplex de R$ 75 milhões de Luciana Gimenez: ‘Varanda gigante e cinema’ aparece primeiro em Feed TV.

O post Entramos no triplex de R$ 75 milhões de Luciana Gimenez: ‘Varanda gigante e cinema’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.