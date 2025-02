Atriz de ‘História de Amor’ fala sobre carreira na política

Cristina Prochaska, que está no ar na reprise da novela História de Amor (1995), em cartaz na faixa Edição Especial, nas tardes da Globo, está afastada da televisão há mais de dez anos, e comentou sobre ter possivelmente abandonado a carreira artística.

Em entrevista ao jornal O Globo, a intérprete da personagem Yara, na trama de Manoel Carlos, relembrou, com carinho, o trabalho. "O Manoel tem uma característica que me agrada muito, que é trazer para as suas tramas temas sociais importantes que acabam ganhando destaque. Nesta novela, foi o câncer de mama , por exemplo. E, fora isso, tive a oportunidade de contracenar com grandes atores, como Lilia Cabral e José Mayer, que são meus amigos até hoje", disse.

Apesar do sumiço das telinhas, a atriz de História de Amor continua investindo na carreira, como diretora, dedicada também ao teatro e até mesmo na política, em que no ano passado foi candidata a prefeita pelo PSOL (Partido Socialismo e Liberdade), em Ubatuba, no litoral de São Paulo.

"Às vezes as pessoas acham que a nossa carreira só existe na televisão e no eixo Rio-São Paulo. Mas há vida artística fora, principalmente em um país continental como o Brasil. Nos últimos 15 anos, eu tenho me dedicado ao teatro, ao cinema — principalmente curtas-metragens —, além de produção artística. Atualmente, estou dirigindo um filme que conta um pouco da trajetória da minha família", declarou Cristina Prochaska.

O post Sumida da TV, atriz de ‘História de Amor’ abre o jogo sobre carreira na política foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular