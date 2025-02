O show histórico que Mariah Carey fará em Belém

A icônica cantora Mariah Carey será uma das grandes atrações do festival Amazônia Para Sempre, evento que reforça a importância da preservação da floresta amazônica e dará destaque internacional à região. Aos 55 anos, a artista americana dividirá o palco com grandes nomes da música paraense, como Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara, na cerimônia de abertura do evento, marcada para o dia 17 de setembro, em Belém, no Pará. O show será transmitido ao vivo pelo Multishow e pela TV Globo.

A realização do festival ocorre dois meses antes da 30ª Conferência das Partes para o Clima (COP30), que também acontecerá na capital paraense. A iniciativa é fruto da parceria entre os organizadores do Rock in Rio e The Town, buscando sensibilizar o público para questões socioambientais urgentes e a necessidade de conservar a maior floresta tropical do planeta.

Com direção de Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World, a abertura do festival terá um conceito especial, enaltecendo a força e diversidade da música amazônica. O evento promete unir diferentes gerações de artistas para celebrar a riqueza cultural da região e destacar o protagonismo feminino.

Mariah Carey, que encantou os fãs brasileiros em sua última passagem pelo país com shows em São Paulo e no Rock in Rio, promete uma performance inesquecível. O repertório deve incluir clássicos como “We Belong Together”, “Obsessed” e “Fantasy”. A cantora se apresentará em um palco especialmente projetado no formato de vitória-régia, um dos símbolos da região amazônica. A estrutura impressiona pelo tamanho: 88 toneladas e um diâmetro de 25 metros, instalada temporariamente sobre as águas do Rio Guamá, em um cenário que harmoniza música, natureza e sustentabilidade.

Em entrevista ao programa Fantástico, Mariah confessou estar empolgada com a oportunidade, mas também um pouco apreensiva: “Estou animada, mas um pouco assustada porque não sei… estar lá no meio do rio e, sabe, não sei o que pode acontecer. É um pouquinho assustador”.

Antes de sua apresentação no Amazônia Para Sempre, a diva pop também subirá ao palco do festival The Town, em São Paulo, no dia 13 de setembro. “Vai ser uma surpresa para mim! Ainda estou planejando esse show. Vai levar um tempinho, mas com certeza será emocionante e divertido”, declarou.