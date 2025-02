Ator afastado de novela da Globo é inocentado de acusação de agressão

Em 2021, João Gana, então com 19 anos, ficou no centro de um escândalo ao ser afastado do elenco de Verdades secretas 2, da Globo, acusado de agressão por uma ex-namorada. À época da polêmica, o rapaz alegou que a moça sentia muitos ciúmes por causa das cenas da novela que tinham um forte teor erótico. Ele seria Matheus, um jovem oportunista que seduz todos os membros de uma mesma família, incluindo os personagens defendidos por Deborah Evelyn, Jonhhy Massaro e Julia Stockler. A participação na continuação do sucesso de 2015 de Walcyr Carrasco produzido pelo Globoplay em 2021 — um personagem de destaque defendido por Bruno Montaleone — teria sido seu primeiro grande papel.

"Foi um longo e difícil caminho. Quando fui acusado de agressão, busquei todas as ajudas possíveis, desde advogadas mulheres até uma psicóloga, para entender a situação de uma outra perspectiva. O que mais me deixou triste é que foi criada uma imagem minha que não sou eu, jamais seria capaz de fazer isso, mas a verdade prevaleceu e estou feliz por ter podido mostrar que as acusações eram infundadas. Fui julgado por mulheres e também defendido por mulheres, e isso foi muito importante para mim", explica.

O processo foi levado à Justiça, e terminou com a inocência de João. Agora, aos 23 anos, o ator e modelo carioca espera poder seguir em frente em paz, trabalhando e tendo novas oportunidades. Atualmente, está finalizando negociações para um novo projeto.

"É importante lembrar que todos merecem uma segunda chance, e que a verdade deve ser buscada antes de julgar alguém. Foi um momento muito difícil, sofri um linchamento virtual e ameaças, mas não me deixei abater. Usei esse tempo para evoluir como pessoa, estudando, trabalhando e fazendo terapia. Sinto muita gratidão por todas as oportunidades que estão se abrindo para mim, e estou ansioso para ver o que o futuro reserva. Estou pronto para seguir em frente, com a cabeça erguida e o coração cheio de gratidão", reflete o ator.









Mergulho no cinema

Após passar uma temporada atuando como modelo na Índia, João interpretou seu primeiro protagonista no curta Nuvens de chantilly, dirigido por Marcoz Gomez, onde contracena com Dani Gondim e Ana Rotili. O filme conta a história de três pessoas que se conhecem no Rio de Janeiro e que, ao longo da noite, se abrem e compartilham seus traumas e histórias de vida. A produção circulou em diversos festivais ao redor do mundo, vencendo prêmios como Melhor Diretor e Melhor Filme no Emerald Peacock International Film Festival, em Berlim, Alemanha. Mais recentemente, a obra ganhou dois prêmios no Festival Internacional Bitesize, nas categorias Melhor Filme Curta Metragem e Melhor Direção.

"Foi um prazer protagonizar Nuvens de chantilly. Foi o meu primeiro papel principal e foi uma experiência incrível. O filme foi muito bem recebido nos festivais de cinema e isso me deixou muito feliz. É um longa que mostra um lado humano e vulnerável das pessoas, e foi um trabalho que exigiu muito de mim, mas que também me permitiu crescer como ator," observa.

Gana também integra o elenco do filme A caipora, dirigido por Deivis Horbach. O longa é uma história emocionante e repleto de suspense sobre um grupo de jovens que vão para uma festa em uma aldeia e, sem querer, liberam um espírito maligno. Enquanto isso, dois policiais investigam o caso, que resulta em uma morte. Seu personagem, Breno, é um jovem valente e garanhão que sempre está no centro das atenções, e tem uma grande influência sobre os outros personagens.

"A caipora é um divisor de águas na minha carreira, especialmente por ser o meu primeiro trabalho no gênero terror policial. Estou muito feliz com o resultado final e com a oportunidade de ter trabalhado com uma equipe incrível. A experiência de gravar em locais históricos e com a tribo indígena Wassu foi incrível e enriquecedora. Meu personagem é um líder natural e sempre encoraja os outros jovens a fazerem coisas ousadas e arriscadas. É um personagem complexo e desafiador de interpretar", assinala João.

O filme está em pós-produção, com lançamento previsto para ainda esse ano nos cinemas. Junto de Gana, estão no elenco Camilla Camargo, Kayky Brito, Jason Packer e José Tassi. Ainda no cinema, ele esteve no elenco de Nosso lar 2, além de ter sido voice over no sucesso Ainda estou aqui.