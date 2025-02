Oscar não terá performance musical de indicados a Melhor Canção Original

A cerimônia do Oscar de 2025 não terá as tradicionais apresentações dos indicados a Melhor Canção Original. A premiação deste ano ocorrerá em 2 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles, com transmissão ao vivo no Brasil pela TV Globo, TNT e Max, e teve, no último ano, o prêmio de canção original levado por Billie Eilish e Finneas O’Connell, com as apresentações costumeiras antes do anúncio do vencedor, o que não se repetirá desta vez.

Janet Yang e Bill Kramer, presidente e CEO da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, respectivamente, explicaram a razão da decisão por meio de uma carta. "Neste ano, a apresentação da categoria de Melhor Canção Original não terá performances ao vivo e focará nos compositores. Vamos celebrar sua arte por meio de reflexões pessoais das equipes que trazem essas músicas à vida. Tudo isso e mais revelará as histórias e a inspirações por trás dos indicados deste ano", esclarecem para a Billboard.

Além disso, Yang e Kramer afirmaram que a cerimônia incluirá uma homenagem especial a Los Angeles e às vítimas dos incêndios florestais que devastaram a cidade no início do ano. "Vamos refletir sobre os eventos recentes enquanto destacamos a força, criatividade e otimismo que definem Los Angeles e nossa indústria", refletiram.

Nos últimos anos, algumas apresentações foram consideradas icônicas durante a cerimônia, como a de Shallow, por Lady Gaga e Bradley Cooper, em 2019, ou em 2024, quando Ryan Gosling reviveu seu papel de Ken no palco da premiação durante a performance de I’m Just Ken ao lado de Slash, guitarrista do Guns N’ Roses, e do restante do elenco de Kens do filme Barbie.

Mesmo sem a apresentação dos indicados, a premiação terá sim algumas performances para animar o público. Entre as atrações estão Ariana Grande e Cynthia Erivo, com show de Wicked, além de Doja Cat, Lisa, da banda coreana Blackpink, Queen Latifah e Raye.

Os indicados à categoria deste ano são El mal e Mi camino, de Emilia Pérez, com letra de Clément e Camille Ducol e Jacques Audiard. The journey, presente no longa Batalhão 6888, que foi composto por Diane Warren, Like a Bird, de Sing Sing, escrito por Abraham Alexander e Adrian Quesada. E, por fim, Never Too Late, do filme Elton John: Never Too Late, também composto por Elton John em parceria com Brandi Carlile, Andrew Watt e Bernie Taupin.