Cadeirante comenta sobre gravação com Andressa Urach: "Ela é um amorzinho"

Gabriel Brito, humorista cadeirante que ganhou notoriedade na internet, comemorou a recuperação de seu perfil no Instagram. Após dois meses fora do ar, sua conta, que soma mais de meio milhão de seguidores, foi finalmente reativada. O comediante expressou sua felicidade ao voltar à plataforma e agradeceu o apoio dos fãs.

"Estou de volta! Foram dois meses longe, mas agora posso compartilhar novas experiências com vocês. Sou muito grato a todos que estiveram ao meu lado nesse período", declarou Gabriel. Ele também refletiu sobre a ausência da rede social e destacou que, nas dificuldades, percebeu quem realmente estava ao seu lado: "Os amigos de verdade são poucos, e aprendi muito com isso".

O humorista também voltou a ser assunto na web por conta da repercussão de sua participação em um filme adulto com Andressa Urach. Em entrevista, ele comentou sobre o impacto da experiência e como a recepção do público foi intensa. "Sabia que chamaria atenção, mas foi muito além do esperado. Até mandei mensagem para a Andressa dizendo: ‘Socorro, meu celular vai explodir!’. Foram muitas mensagens, a maioria positiva, e estou muito feliz com isso", relatou Gabriel.

Segundo o influenciador, a ideia de gravar surgiu quando Urach mencionou em um podcast que gostaria de trabalhar com um cadeirante. "Na época, fiz um vídeo brincando com a situação, mas ainda não produzia esse tipo de conteúdo. Tempos depois, ela entrou em contato e o projeto se concretizou. Sempre fui fã dela e, após conhecê-la, admiro ainda mais. Ela é incrível", contou Brito, entusiasmado com a experiência.

