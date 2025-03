'Forbes' divulga lista dos atores mais bem pagos de Hollywood; confira

A revista Forbes divulgou a aguardada lista dos atores mais bem pagos de Hollywood em 2024, evidenciando um cenário ainda dominado pelos homens. Entre os dez primeiros colocados, apenas uma é mulher. Entre os 20 cachês mais altos, o número de mullheres aumenta apenas para três, refletindo um mercado onde os grandes contratos ainda são mais acessíveis aos astros masculinos.

O topo do ranking é liderado por Dwayne Johnson, que faturou impressionantes 88 milhões de dólares (R$ 515 milhões na cotação atual), impulsionado por acordos lucrativos como sua participação em Operação Natal e Moana 2. Logo atrás, Ryan Reynolds garantiu a segunda posição com 85 milhões de dólares (R$ 497 milhões), em um ano marcado pelo sucesso estrondoso de Deadpool & Wolverine. Já Kevin Hart fecha o pódio com 81 milhões de dólares (R$ 474 milhões), consolidando sua presença não apenas no cinema, mas também na TV e no streaming.

Entre os poucos nomes femininos que aparecem na lista, destaca-se Nicole Kidman, com 31 milhões de dólares (R$ 181 milhões), sendo a atriz mais bem paga do ano, seguido por Mariska Hargitay, com 25 milhões de dólares (R$ 146 milhões).

Veja a lista dos atores mais bem pagos de Hollywood em 2024: