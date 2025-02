Warner Bros. fecha três estúdios e cancela jogo da Mulher Maravilha

Foi confirmado nesta terça-feira (25/2) que a Warner Bros. vai fazer novos cortes na sua divisão de games da empresa, Monolith Productions, Player First Games e WB San Diego são os três estúdios que serão encerrados.

A informação é do jornalista da Bloomberg Jason Schreier, que publicou inicialmente um post no Bluesky falando sobre os possíveis cortes e depois publicou uma matéria mais detalhada a respeito do assunto.

Quem fechou as portas?

O mais impactante dos três a ser fechado com certeza é a Monolith Productions, o estúdio foi fundado em 1994 e adquirido pela Warner em 2004. A empresa ficou conhecida por produzir os dois jogos inspirados no Senhor dos Anéis de Tolkien, tanto Sombras de Mordor, quanto Sombras da Guerra, e agora estava trabalhando no projeto do jogo da Mulher Maravilha, que agora oficialmente está cancelado.

O jogo da Mulher Maravilha foi anunciado no final de 2021, e como reportado pelo próprio Schreier, passava por problemas sérios de desenvolvimento e teve sua produção reiniciada em 2024.

A Player First Games já vinha sendo especulado que receberia esse fim trágico, a possibilidade surgiu logo após a empresa anunciar que Multiversus, o carro chefe do estúdio, seria descontinuado, então muito provavelmente a Player First seria encerrada pela Warner Bros.Games, cedo ou tarde.

Enquanto a WB San Diego era um estúdio focado em títulos mobile e jogos gratuitos para jogar, e assim como a Player First Games, também foi fundado em 2019.

Em nota para a Polygon, um porta-voz da empresa se pronunciou sobre os cortes:

“Tivemos que fazer algumas escolhas muito difíceis para estruturar nos estúdios de desenvolvimento e investimentos em torno dos melhores jogos possíveis com nossas principais franquias — Harry Potter, Mortal Kombat, DC e Game of Thrones. Depois de cuidadosa consideração, nós estamos fechando três dos nossos estúdios de desenvolvimento — Monolith Productions, Player First Games e a Warner Bros. Games San Diego. Essa é uma mudança estratégica de direção e não é um reflexo desses times ou do talento que eles possuem consigo.

O desenvolvimento da Monolith com o jogo da Mulher Maravilha não vai continuar. Nossa vontade é de dar aos jogadores e aos fãs a experiência de mais alta qualidade para um personagem tão icônico e infelizmente isso não é mais possível devido a nossas prioridades estratégicas. Essa é outra decisão complicada e nós reconhecemos o histórico da Monolith em entregar experiências épicas através de jogos incríveis. Nós admiramos a paixão desses três times e agradecemos a cada funcionário por suas contribuições. Por mais difícil que hoje possa ser, nos mantemos focados e animados para voltar a produzir jogos de alta qualidade para nossos fãs apaixonados e produzido por estúdios excepcionais e trazer de volta nosso negócio de jogos de volta ao lucro e crescimento em 2025 e além”.

































































































Indústria e empresa

No ano de 2023, a Warner teve o jogo mais vendido do ano com Hogwarts Legacy, trazendo o mundo bruxo de Harry Potter para os consoles. Enquanto em 2024 a empresa teve uma das maiores bombas no mercado dos games nos últimos anos, com Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça, jogo no qual a empresa apostava muito e não teve nem um pouco do retorno esperado. O mesmo caso foi Multiversus, um jogo de luta na pegada do Smash Bros. da Nintendo, trazendo as maiores franquias da empresa para dentro de seu universo. Apesar do jogo performar bem no seu início, também não atingiu as expectativas da empresa em cima do produto e vai ser encerrado em breve.

Enquanto para os desenvolvedores o cenário parece cada vez mais amedrontador, em uma recente pesquisa divulgada sobre o mercado de games mundial, um em cada dez desenvolvedores foi demitido em 2024, o resultado foi uma cooperação entre a GDC (Game Developers Conference — Conferência dos desenvolvedores de games) e pela Omdia.