Karla Sofía Gascón celebra vitória de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar

'Emilia Pérez' foi um dos principais concorrentes de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar - (crédito: Reprodução/Instagram)

Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Pérez, compartilhou um vídeo nas redes sociais onde brasileiros celebram a vitória de Ainda Estou Aqui como Melhor filme internacional no Oscar. Na publicação, Karla também elogia a vitória do filme de Walter Salles.

"É legal ver como tantas pessoas vivem com entusiasmo e celebração", escreveu a atriz. "Parabéns Ainda Estou Aqui, parabéns a todos os brasileiros que aproveitaram com amor e apoiaram os seus com respeito pelos outros participantes", concluiu.

Emilia Pérez foi um dos principais concorrentes de Ainda Estou Aqui no Oscar. Os dois filmes disputaram juntos nas categorias de Melhor filme e Melhor filme internacional. Karla e Fernanda Torres, protagonistas dos dois longas, também competiram pela estatueta de Melhor atriz.

Ainda Estou Aqui ganhou como Melhor filme internacional, enquanto Emilia Pérez perdeu nas três categorias, mas levou para casa dois prêmios — Melhor música, para El Mal, e Melhor atriz coadjuvante, para Zoe Saldaña.

Antes da cerimônia, que ocorreu no domingo passado (2/3), Gascón havia se envolvido em polêmicas após alguns tweets repercutirem nas redes. Nas publicações, a atriz fez comentários sobre o assassinato de George Floyd, a comunidade muçulmana e a diversidade no Oscar.

Ela chegou a ser barrada de participar de eventos de divulgação do filme, afastada pela Netflix, distribuidora do longa.

Apoio de Madonna

Karla Sofía Gascón também publicou um agradecimento a Madonna, após a cantora oferecer apoio para a atriz.

A espanhola compartilhou uma foto em preto e branco das duas abraçadas com a seguinte legenda: "Madonna, quero lhe agradecer por todo o amor que você tem demonstrado por mim. Pelo convite para a sua festa pós-Oscar e por suas palavras de amor e força. Eu amo você".