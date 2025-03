Anitta interrompe bloco no Rio de Janeiro para alertar sobre furto

A cantora Anitta interrompeu seu show na manhã deste sábado (8/3), durante o megabloco no Centro do Rio de Janeiro, para alertar seguranças e policiais sobre um furto no local. Enquanto estava no trio elétrico, a artista percebeu uma movimentação suspeita e, imediatamente, parou a apresentação da música "Vai Malandra" para dar instruções.

"Segura, segura, segura, segura, segura. Pega o segurança aqui, polícia, vai nessa direção. P**ra, favelada eu também sou, mas sair de casa para essa m*?", disse a cantora.

ELA AVISOU! Anitta apontando pra ladrões durante o seu bloco no Rio.



pic.twitter.com/p5cEOAEXx9 — Central Girl From Rio Anitta | Fan Account (@Centralgfranitt) March 8, 2025

O vídeo que registrou o momento viralizou nas redes sociais. As imagens também mostram o público, em apoio à atitude de Anitta, gritando nome de batismo da cantora que é Larissa.

O Bloco da Anitta, que teve início pouco depois das 8h, reuniu uma multidão na Rua Primeiro de Março. A apresentação deste sábado marcou o encerramento da agenda de verão da cantora, que passou por 12 cidades em diversos estados ao longo da temporada.













Leia também: Vai com as Profanas agita ressaca de Carnaval na Galeria dos Estados

No figurino deste sábado, Anitta prestou uma homenagem à ginasta Rebeca Andrade, com uma fantasia que fazia referência à medalha de ouro conquistada pela atleta nos Jogos de Paris. O repertório da apresentação contou com os principais sucessos da cantora e clássicos do carnaval brasileiro, especialmente da Axé Music.