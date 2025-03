Luciano Huck e Angélica celebraram o aniversário de 20 anos de Joaquim, seu filho mais velho, com emocionantes mensagens nas redes sociais no último sábado (8/3). A data foi marcada por homenagens que revelaram o orgulho e o carinho dos pais pelo jovem. Angélica compartilhou, ao lado de fotos com Joaquim, palavras cheias de amor: "Hoje, meu coração transborda de amor, orgulho e admiração por você. Vinte anos… como o tempo passou depressa!". Ela refletiu sobre o crescimento do filho, que, desde pequeno, demonstrava responsabilidade e uma grande capacidade de acolher a todos ao seu redor.

Luciano Huck também fez questão de dividir com seus seguidores a emoção de ver seu filho completar 20 anos. Ele recordou o nascimento de Joaquim, que chegou ao mundo no Dia Internacional da Mulher, em 2005, e logo se tornou uma grande transformação na vida da família: "Com seus cabelos espetados, veio para transformar nosso mundo." Huck enfatizou como a infância de Joaquim, marcada pela exposição midiática, não afetou seu caráter, e o descreveu como um homem curioso, inteligente e com um humor afiado, sempre fiel aos seus valores.

O apresentador não poupou palavras de carinho para o filho: "Joaquim se tornou um homem interessante, fiel aos seus valores, pronto para qualquer conversa", disse ele, destacando as qualidades que tanto admira. Ele também fez questão de expressar seu amor incondicional: "Que você siga sendo esse cara incrível. Te amo. Amor maior que eu."

Além de Joaquim, o casal é pai de Benício, de 16 anos, e Eva, de 12, que completam a família. O aniversário de Joaquim reforçou o vínculo e a alegria dos pais, que acompanham de perto o crescimento e as conquistas de seus filhos.

O post Joaquim Huck completa 20 anos e ganha declaração de Luciano e Angélica foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.