American Airlines pede desculpas a Ingrid Guimarães: "Entender os detalhes"

A companha aérea American Airlines afirmou ter pedido desculpas pessoalmente à atriz Ingrid Guimarães — ela alegou, na segunda-feira (10/3) ter sido pelo coagida e ameaçada após ela ter se recusado de trocar de assento em um voo entre Nova York, nos Estados Unidos, e o Rio de Janeiro.

No novo comunicado, enviado nesta terça-feira (11/3), a American Airlines diz que continua com a investigação sobre o caso, a fim de "entender todos os seus detalhes", segundo o jornal O Globo .

Após repercussão da denúncia feita pela atriz, a companhia aérea se posicionou sobre o episódio durante voo no domingo (9/3). Na nota enviada à imprensa, na segunda-feira (10/3), a American Airlines declarou que tentava contato com a atriz "para entender mais sobre sua experiência e resolver a questão”

Entenda o caso

Nesta segunda-feira, Ingrid Guimarães ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, após expor detalhes da conduta da empresa, que chamou de abusiva. Após se recusar a sair do assento em que estava, a atriz relata que foi coagida e ameaçada. “Aí foram aparecendo três pessoas, todas me ameaçando e dizendo que o voo não ia sair, que todo mundo ia ter que descer do voo por minha causa”, conta. “Em nenhum momento perguntaram minha opinião, nem me explicaram, apenas exigiram que eu levantasse, com ameaças”.

A artista ainda relatou que foi obrigada a ir para a classe econômica diante do constrangimento. Segundo ela, a resposta dada por um funcionário foi de que ela foi a escolhida para ceder o lugar por ser uma mulher viajando sozinha no voo. "Assim disse o funcionário que perguntei: 'Assim caminha a humanidade'", lamentou.