Micarê 2025 reúne grandes nomes do axé na capital federal em maio

Nos dias 2 e 3 de maio, a Micarê 2025 chega ao Distrito Federal com trios elétricos, abadás exclusivos e um lineup de grandes nomes do axé. O festival é realizado no estacionamento da Arena BRB. O novo lote de ingressos está disponível no site da Bilheteria Digital, a partir de R$ 130.

A programação será dividida entre os dois dias de festejo. No sábado (2/5), se apresentam Tomate, Bell Marques, Xanddy Harmonia e Banda Eva. Rafa e Pipo, Durval Lelys, Bell Marques e Timbalada comandam o domingo (3/5). Os shows começam a partir das 17h.

Os ingressos estão divididos entre os setores Atrás do Trio e Camarote, além de oferecer um passaporte para curtir ambas as datas do festejo. Micarê 2025 é organizado pelas produtoras Verri & Verri, U Piano Entretenimento, Medley Produções, GT10 Produções e Backstage Brasil. O evento é exclusivo para maiores de 18 anos.

Serviço

Micarê 2025

Nos dias 2 e 3 de maio, a partir das 17h, no estacionamento da Arena BRB

Ingressos disponíveis no site da Bilheteria Digital, a partir de R$ 130

Proibido para menores de 18 anos