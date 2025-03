"Se teve abuso sexual, perdoa", diz Baby do Brasil em culto evangélico

A cantora Baby do Brasil, ex-vocalista da banda Novos Baianos, fez uma declaração polêmica durante culto evangélico que ocorreu, na noite da última segunda-feira (12/3), na balada de música eletrônica D-Edge, em São Paulo. “Se teve abuso sexual, perdoa”, disse a artista, que também é pastora pentecostal, durante uma apresentação de música que realizou no evento. Em nota, o dono da casa noturna disse que a convidada falou sem consentimento dele e que o culto não vai mais acontecer. Leia também: Baby do Brasil fundou igreja e se autodenomina como "popstora"

Acompanhada de banda e com guitarra em mãos, Baby pregou para público diverso de mais de 150 pessoas, entre elas adultos, jovens e até mesmo crianças. “Perdoa tudo o que você tiver no seu coração aqui hoje nesse lugar”, pediu. “Se teve abuso sexual, perdoa. Se foi na família, perdoa.”

Revoltados com a fala, internautas reforçam a necessidade de denúncia de crimes sexuais, independentemente de terem sido praticados por familiares ou desconhecidos. Em caso de intervenção imediata, é possível receber atendimento a partir do número 190 e, em outros casos, a partir do 180.

Em comunicado oficial publicado no Instagram, o dono da D-Edge, Renato Ratier, evangélico há três anos, afirmou que o culto havia sido realizado pela primeira vez na casa noturna “para promover o amor, o respeito e a transformação”. Segundo o empresário, porém, “durante o evento, algumas falas isoladas repercutidas” não condizem com o que ele acredita.

“Deixo claro que sou absolutamente contra qualquer tipo de abuso e discriminação e que todo crime deve ser denunciado e apurado”, enfatizou. “Entendo a gravidade das palavras que foram ditas, não por mim, mas por um convidado chamado a falar de última hora sem o meu consentimento.” Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Antes de Baby, um DJ se apresentou e outros religiosos pregaram, com falas também polêmicas. Ratier informou que está em contato com eles para que os pronunciamentos sejam justificados publicamente, uma vez que, segundo ele, ideias de violência e “cura gay” — em referência a discurso de um pastor que afirmou ter sido travesti na década de 1980 e hoje estar casado com uma mulher e ter três filhos, um deles também pastor — não refletem valores dele nem do D-Edge.

“O evento do culto foi uma exceção isolada e não irá mais acontecer”, diz o comunicado. “Quero, mais uma vez, reforçar que a minha intenção jamais foi gerar qualquer tipo de discurso que pudesse causar sofrimento, especialmente para aqueles que sofreram abusos ou qualquer outro tipo de violência. Estou comprometido em continuar a promover um ambiente de respeito, inclusão e acolhimento, que sempre foram os pilares da minha trajetória.”

Com mais de 25 anos em atividade na Zona Oeste de São Paulo, a D-Edge já recebeu alguns dos maiores DJs do mundo. Na última segunda, o evento Frequência de Deus, em que se deram as falas polêmicas, contou com, além de pregações, pocket shows de louvor e rock.

O Correio entrou em contato com a assessoria de Baby do Brasil para abrir espaço de resposta sobre o caso. Até o momento, não recebeu resposta. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.