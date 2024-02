Baby do Brasil fundou igreja e se autodenomina como "popstora"

A cantora Baby do Brasil, que protagonizou um diálogo inusitado com Ivete Sangalo sobre o "apocalipse", tornou-se evangélica em 1999, por influência da filha mais velha e após ter tido uma experiência religiosa. A artista fundou a igreja Ministério do Espírito Santo de Deus em Nome de Jesus e se autodeclara como "popstora", uma mistura de pastora com estrela pop.

Para os evangélicos, o apocalipse representa o fim do mundo, com a volta de Jesus para a Terra para buscar os que o seguiram. Na noite de sábado (10/2), durante a participação no bloco coruja, no circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador, Baby fez referência a essa crença e afirmou: “Todos atentos, porque nós entramos em apocalipse, o arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos, procure o Senhor enquanto é possível”. E Ivete respondeu: "Não tem apocalipse que resista ao Macetando".

Morrendo com esse diálogo de Ivete Sangalo e Baby ahahahaha

No X (antigo Twitter), o sociólogo e professor da Universidade de Brasília Joscimar Silva explicou que Baby do Brasil faz parte da chamada "Teologia do Domínio". "Baby, ou melhor, Apóstola Baby das Nações, agora trabalha no projeto de expandir a cultura gospel para os espaços não alcançados. Inclusive ela declarou isso em entrevistas quando voltou aos palcos, anos depois da sua conversão", disse o especialista.

"Na perspectiva da Teologia do Domínio, à qual baby e a coalizão apostólica internacional se filia, a sociedade é constituída por 'montes' sob os quais o conservadorismo cristão deve governar: igreja, educação e ciência, economia e negócios, governo, cultura e entretenimento. O carnaval, sendo a maior festa popular do Brasil, não iria ficar de fora dessa", acrescentou o professor.

Durante entrevista ao podcast Papagaio Falante em 2022, Baby do Brasil relatou a experiência religiosa que teve, e que a influenciou na conversão. "Eu entrei na barriga de Deus, voando, e ele falou para mim que eu estava sendo gerada de novo", disse.

A filha mais velha de Baby, a Sarah Sheeva, foi a primeira da família a tornar-se evangélica. Ela é conhecida por ter fundado o "Culto da princesas", que é uma reunião voltada apenas para mulheres. Baby do Brasil é ex-integrante da banda Novos Baianos e foi casada com Pepeu Gomes.