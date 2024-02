Baby do Brasil sobre Ivete Sangalo: "Não temos nenhuma treta"

"E mais uma vez registro aqui a frase célebre de Mahatma Gandhi : 'Divergência de opinião não é motivo para brigas'", disse Baby do Brasil - (crédito: Reprodução/Instagram) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Após polêmica com a cantora Ivete Sangalo durante a participação no bloco coruja, no circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador, a cantora Baby do Brasil voltou a comentar sobre o assunto nesta terça-feira (13/2). Segundo a artista, não há "nenhuma treta" entre ela e Ivete. Durante o carnaval, transmitido pela Band Folia, a cantora de 71 anos "profetizou o apocalipse" e afirmou que o arrebatamento “tem tudo para acontecer”. O comentário foi rebatido por Ivete Sangalo, que disse que o fim do mundo não resistiria ao Macetando, seu hit de carnaval.

"Acho importante deixar registrado aqui para que todos possam saber definitivamente que não temos nenhuma treta entre nós, muito pelo contrário, só existe o grande amor divino que nos une em Deus. E mais uma vez registro aqui a frase célebre de Mahatma Gandhi : 'Divergência de opinião não é motivo para brigas'", disse Baby do Brasil, no Instagram.

Na segunda-feira (12/2), Baby do Brasil já tinha publicado um vídeo se posicionando sobre o assunto. Não poderia deixar de fazer essa mensagem para vocês, por tudo que está acontecendo, porque viralizou e eu quero dizer que, a Ivete é uma fofa, eu amo, é uma amiga querida de anos. Me honrou muito, parou o trio na frente do camarote e só falou da minha história, de primeira cantora de trio. Linda, maravilhosa", afirmou.

Baby do Brasil também se referiu a Ivete Sangalo como "amiga de tantos anos". A conversa entre as cantoras ocorreu na noite de sábado (10/2). Na ocasião, Baby afirmou: “Todos atentos, porque nós entramos em apocalipse, o arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos, procure o Senhor enquanto é possível”. E Ivete respondeu: "Não tem apocalipse que resista ao Macetando".