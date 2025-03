Evento de gala em Ceilândia celebra mulheres sambistas do Distrito Federal

Rainha e princesa do carnaval de Brasília em edição de 2023 de Encontro Deusas do Samba - (crédito: Reprodução/Instagram/@galeranafoto)

A 3ª edição do Encontro Deusas do Samba , que tem por objetivo celebrar e valorizar mulheres sambistas do Distrito Federal, traz ao Teatro Sesc Newton Rossi, em Ceilândia, uma noite de gala a partir das 17h deste sábado (15/3) . Ingressos para o evento gratuito precisam ser reti rados por meio da plataforma Sympla e complementados, no dia do encontro, com 1 kg de alimento não perecível.

A celebração conta com espetáculos, sorteios, homenagens e apresentações de escolas de samba de Brasília. A partir das 18h, após recepção, até as 21h30, iniciam-se números do grupo Balé Deusas, do Grupo Areté de Danças Brasileiras e do Grêmio Recreativo e Escola de Samba (G.R.E.S.) Capela Imperial de Taguatinga. Leia também: A memória dos carnavais de Brasília: relembre as escolas de samba vencedoras

Homenagens ao futuro do samba e à corte do carnaval brasiliense também fazem parte da programação, a fim de reafirmar compromisso com preservação e valorização do segmento na capital. Além disso, haverá bate-papo sobre o protagonismo da mulher sambista e falas de convidados e autoridades.

O objetivo do evento é destacar rainhas de bateria, princesas, madrinhas, príncipes, reis, musas, passistas e toda a comunidade das escolas de samba de Brasília. Estarão presentes a Associação dos Passistas de Brasília (Apasb) e a Associação de Mestres-Salas e Porta-Bandeiras de Brasília (Abramespeb).

Serviço

Encontro Deusas do Samba, 3ª edição

Das 17h às 21h30, no Teatro Sesc Newton Rossi (QNN 27, Área Especial, lote B, Ceilândia)

Entrada gratuita mediante retirada de ingresso no Sympla e doação de 1 kg de alimento não perecível



Confira programação completa:

17h – Recepção

18h – Início do espetáculo

18h10 – Balé Deusas

18h20 – Homenagem ao Futuro do Samba

18h40 – Associação dos Passistas de Brasília (APASB

18h50 – Associação de Mestres-Salas e Porta-Bandeiras de Brasília (ABRAMESPEB)

19h – Falas oficiais (convidados)

19h20 – Apresentação especial

19h40 – Homenagem: Corte do Carnaval de Brasília

20h – O Protagonismo da Mulher Sambista (bate-papo

20h40 – Apresentação: Grupo Areté Brasil

21h – Falas de autoridades

21h15 – Apresentação: G. R. E. S. Capela Imperial de Taguatinga