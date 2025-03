Fernanda Lima diz dar camisinha para os filhos e aulas de educação sexual

Fernanda Lima, de 47 anos, mãe dos gêmeos João e Francisco, de 16 anos, e de Maria Manoela, de 5, compartilhou sua abordagem aberta e direta sobre educação sexual com os filhos. Durante uma participação no programa Provoca, da TV Cultura, a apresentadora revelou que são os próprios adolescentes que a procuram para tirar dúvidas e conversar sobre o assunto. Ela enfatizou que não impõe as conversas, mas está sempre disponível para orientá-los de forma clara e honesta. "Eles vêm me perguntar muitas coisas. Eu não pergunto, eles vêm me falar", explicou.

A apresentadora também destacou que preza pela transparência e responsabilidade na criação dos filhos. Em uma ocasião, ao viajar, ela deixou claro que os adolescentes poderiam receber amigos em casa e até experimentar bebidas, desde que seguissem algumas orientações, como se alimentar bem e beber água. "Falei para eles: tragam quem vocês quiserem. Se alguém trouxer bebida e quiserem experimentar, saibam que precisam estar alimentados e beber água nos intervalos", contou. Fernanda ainda brincou ao relatar que os filhos disseram que nunca beberiam, ao que ela respondeu: "É mentira, e não se preocupem em falar isso para parecerem obedientes. Quero que sejam responsáveis".

Além disso, Fernanda assumiu que compra camisinhas para os filhos e já demonstrou como usá-las, sem constrangimentos. "Já botei camisinha no pepino, claro, estou nem aí", disse. Ela explicou que deixou um pacote de preservativos na mesinha de cabeceira de cada um, sem fazer alarde, mas com a intenção de garantir que estejam preparados. "Se eu não comprar, eles não vão… Já imaginou se volto de viagem e meu filho de 16 anos me diz: ‘mãe, engravidei uma menina’? Aí eu mato ele", brincou.

Por fim, Fernanda destacou que, além da educação sexual, busca ensinar os filhos a serem homens íntegros, sensíveis e empáticos, conscientes de seus privilégios em uma sociedade desigual. "Acho mais importante vê-los agindo com caráter, dignidade e respeito do que apenas falando e, de repente, cometendo alguma bobagem", afirmou. Ela reforçou a importância de criar filhos que entendam seu papel no mundo e sejam capazes de agir com responsabilidade e compaixão.

