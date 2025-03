O que se sabe sobre ‘FUFN’ de Jade

A cantora britânica Jade Thirlwall surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (10) ao divulgar uma prévia de sua nova música, intitulada FUFN (Fuck You For Now). O lançamento oficial do single está marcado para a próxima sexta-feira (14), prometendo mais uma faixa envolvente para seu repertório solo.

O anúncio veio por meio das redes sociais da artista, onde ela compartilhou um trecho da canção e deixou os seguidores ansiosos para o que vem por aí. Esse novo trabalho faz parte da construção de sua carreira solo, que teve início em 2024, três anos após o hiato do grupo Little Mix, formado por Jade, Perrie Edwards e Leigh-Anne Pinnock.

Desde sua estreia individual, Jade vem conquistando o público com faixas marcantes como Angel of My Dreams, Midnight Cowboy, Fantasy e It Girl. Cada lançamento contribui para o aguardado primeiro álbum da cantora, que ainda não teve sua data de estreia oficialmente revelada.

Em entrevista recente ao The Louis Theroux Podcast, Jade comentou sobre a previsão de lançamento do disco: “No momento, acredito que será lançado por volta de maio. Ia ser um pouco antes, mas acho que foi adiado”, explicou a artista.

Jade, do Little Mix, optou por abandonar seu sobrenome em sua carreira solo

De acordo com o jornal The Sun, a cantora Jade Thirlwall já está se preparando para uma nova fase em seu carreira, onde abandonará seu sobrenome.

A decisão foi inspirada na cantora britânica Cheryl, que ao se separar do girl group Girls Aloud, que fazia parte, ela optou por seguir artisticamente apenas com o seu primeiro nome, uma medida tomada pensando em facilitar a memorização do nome artístico.

O sobrenome de Jade não é um dos mais fáceis de pronunciar e também de memorizar, abandona-lo talvez seja o caminho mais saudável para a sua carreira solo.

“Jade está se esforçando para garantir que sua carreira solo decole“, garantiu uma fonte.

Há especulações de que Jade lance algo durante o verão do hemisfério norte, o nosso inverno.