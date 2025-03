Sarau do poeta leva a música do Recôncavo Baiano ao palco da Caixa

Entre os dias 21 e 22 de março, a Caixa Cultural Brasília recebe o espetáculo Sarau do Poeta. Dirigida por Jackson Costa, a obra mescla canções e poesias, transformando o cotidiano baiano e brasileiro em versos. As apresentações começam às 20h, com duração de 1h30. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na bilheteria da Caixa duas horas antes do início do show.

O repertório traz músicas que vão de Elomar a Dorival Caymmi, além de referências às rodas de samba do Recôncavo Baiano, que serviram de inspiração para Jackson. O espetáculo não se destaca apenas pelas canções, mas também pela valorização da oralidade do povo da Bahia e do Nordeste. A apresentação homenageia grandes poetas, como Grapiúnas, José Delmo e Ramon Vane.

A trilha sonora do espetáculo é conduzida por Joaquim Carvalho (violão e voz), Eddie Santana (violão) e Sidney Argolo (percussão).