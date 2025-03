Evento em homenagem a Paulo Iolovitch reúne obras do artista

O artista, Paulo Iolovitch, recebe uma homenagem no Buteco do Encontro, em 29 de março, a partir das 19h. - (crédito: Divulgação)

O Buteco do Encontro será palco do evento em homenagem ao artista Paulo Iolovitch, chamado de Azul, em 29 de março, a partir das 19h. O artista viveu os últimos anos antecedentes à sua morte, em novembro de 2024, com Parkinson, doença degenerativa que o afastou do contato com pessoas que ele tanto prezava. O encontro acontece com objetivo de manter a memória e obra do artista vivas.

Leia mais: TV Brasil anuncia orçamento milionário para investimento em novelas inéditas



Nascido em São Paulo, o artista chegou a Brasília em 1962. Veio atrás de um grande amor e manteve sua estadia desde então. Na última década, Iolovitch comercializou seus quadros nos bares da cidade, além de montar um varal para vender sua arte no térreo do bloco onde morava na Asa Sul entre 2017 e 2019 por conta de uma tendinite na perna, por isso a escolha do local, conta Vanderlei Costa, organizador do evento.

Durante o evento, será repassado o link do longa documentário Artistas por Natureza, produzido pela Tororó Filmes, que desvenda a intimidade de Iolovitch, sua visão de mundo e seu modo de produzir arte por meio de entrevistas gravadas na casa do artista e em bares que frequentava para vender suas obras entre 2016 e 2019.

Um recital performático também está na programação, com show da banda Risco Torto, do músico Preto Breu e Blues Ninguém, com Paulo Chapa e Welcio de Toledo. Os poetas Reginaldo Gontijo, Noelia Ribeiro, Yonare Barros, Vanderlei Costa, Welcio de Toledo, Nara Fontes, José Sóter e Francisco K estarão presentes na celebração. A família do artista, a produtora Liana Farias e a diretora Adriana Andrade, que fizeram o curta-metragem Grafite Ambulante sobre o artista, também são convidados.

Leia também: Espetáculo Arbóreas explora os conflitos e desafios da feminilidade



Em mutirão, os organizadores pedem para que os poetas e participantes do evento levem obras de Paulo Iolovitch, características pelas cores fortes e liberdade do artista em não se apegar a um único estilo, para a instalação a ser feita no encontro.

Todas as cores do Azul

Em 29 de março, no Buteco do Encontro — Comércio Local Norte 206 bloco D, a partir das 19h. Entrada gratuita e sem cobrança de couvert.