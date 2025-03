7naRoda marca presença toda terça-feira no Clube do Choro

7naRoda em apresentações anteriores no Clube do Choro - (crédito: Divulgação )

Desde o dia 4 de março, o grupo 7naRoda comanda A Melhor Terça do Mundo no Clube do Choro, trazendo o melhor do samba raiz para o público brasiliense. Além da apresentação do grupo, a noite conta com a participação do DJ Leo Cabral, que aquece o público com música brasileira. O evento é realizado todas às terças-feiras, a partir das 20h, e os ingressos estão disponíveis no site Bilheteria Digital, com preços a partir de R$20.

A roda de samba agora encontra um novo lar no coração da cidade, misturando tradição e energia contagiante. "Um show de muita qualidade! Um som rico em ancestralidade, como deve ser o bom samba raiz, tudo isso ao ritmo de ótimos percussionistas e sob o comando do carisma dos vocalistas principais" destaca Nathália Santiago em nota, que participou da estreia do 7naRoda como A Melhor Terça do Mundo.

Kadu Nascimento é músico, cantor e fundador do 7naRoda, e afirma que o segredo para a longevidade do grupo está na conexão com músicos da cidade e na participação de grandes nomes do samba, como Monarco, Nelson Sargento e Mart’nália.

O repertório do grupo é influenciado principalmente pelo samba raiz, como Fundo de Quintal, Jorge Aragão, Dona Ivone, Chico Buarque, Paulinho da Viola.