O que se sabe sobre ‘Lost Your Faith’ de Ava Max - (crédito: TMJBrazil)

Ava Max acaba de apresentar o primeiro vislumbre de seu terceiro álbum de estúdio. Nesta terça-feira (19), a cantora lançou o videoclipe de “Lost Your Faith”, uma faixa emocional que antecipa seu novo projeto musical. Junto com o lançamento, a artista também revelou que mais novidades estão a caminho.

“Meu primeiro clipe do ano e o primeiro desse novo álbum”, compartilhou a popstar em seu Instagram. “Estou muito animada por finalmente poder dividir isso com vocês.”

O vídeo, dirigido por Claire Arnold, traz a cantora vestindo um top dourado enquanto interpreta a canção. Em meio a cenas intensas, Ava aparece ao lado do ator Finn Wittrock, com quem troca carinhos e abraços. A letra, carregada de emoção, reflete sobre mudanças e desapontamentos, incluindo versos como: “Eu costumava ter você de joelhos a noite toda, mas agora você nunca reza.”

Uma mensagem de esperança

Segundo Ava Max, “Lost Your Faith” carrega um significado profundo de superação e resiliência. “No meio dos escombros, você percebe que ainda está de pé”, declarou em um comunicado oficial. “Você se reconstrói – não como era antes, mas como alguém mais forte, alguém que reconhece sua própria luz.”

A chegada do clipe pegou alguns fãs de surpresa, já que a cantora esteve afastada das redes sociais recentemente. Em uma publicação no X (antigo Twitter), ela explicou o motivo do sumiço: “Desculpem minha ausência, estive doente na última semana e precisei ir ao hospital. Mas estou melhor agora.”