Concerto reúne a família Dourado no palco da Casa Thomas Jefferson

Nesta quarta-feira (26/3), o Auditório da Casa Thomas Jefferson da 706 Sul será palco do espetáculo O Reencontro Musical da Família Dourado. O Festival Brasília Clássica, em sua primeira edição, apresenta uma série de recitais especiais com o clarinetista Ricardo Dourado Freire e seus filhos, o violinista e o violista Luiz Paulo Dourado Freire e o violoncelista André Dourado, premiados internacionalmente. Com o objetivo de celebrar a conexão familiar por meio da música, a apresentação é intitulada Messiaen — Quarteto para o Final dos Tempos, apresentada pelo grupo Dourado Brasil Ensemble, formado pela família.

A trajetória da família Dourado tem início quando Ricardo Dourado, professor do Departamento de Música da Universidade de Brasília (UnB), deu um curso de musicalização infantil para introduzir os filhos no universo da música desde cedo. Em um ambiente acolhedor e lúdico, o músico estimulou brincadeiras que rapidamente se transformaram em vocação, levando-os a desenvolverem uma carreira artística internacional.

Anualmente, a família se reencontra para compartilhar com o público obras selecionadas do repertório musical clássico, desde o período barroco às peças contemporâneas. Os recitais prometem momentos inesquecíveis por meio da técnica refinada, emoção e repertório escolhido para refletir a trajetória do trio.





O Reencontro Musical da Família Dourado

Messiaen – Quarteto para o Final dos Tempos

Quarta-feira (26/3), às 20h, no Auditório da Casa Thomas Jefferson (706 Sul). Entrada franca sujeita a lotação e livre para todos os públicos.

