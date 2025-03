"The First Berserker: Khazan" traz brutalidade e desafio

O aguardado The First Berserker: Khazan chegou ao mercado prometendo combates intensos e uma narrativa sombria inspirada no universo de Dungeon & Fighter. - (crédito: Divulgação)

O aguardado The First Berserker: Khazan chegou ao mercado prometendo combates intensos e uma narrativa sombria inspirada no universo de Dungeon & Fighter. Desenvolvido pela Nexon, o jogo aposta em uma atmosfera brutal e mecânicas afiadas para conquistar os fãs do gênero souls-like, que se tornou um dos mais bem sucedidos e exigentes da indústria.

Desde que Demon’s Soul e Dark Souls consolidaram a fórmula de combate meticuloso e mundos interconectados repletos de desafios, novos títulos que seguem essa linhagem são recebidos com grandes expectativas — e também ceticismo. Para se destacar, Khazan precisa equilibrar dificuldade e inovação, trazendo não apenas um alto nível de desafio, mas também um diferencial que justifique a presença no cenário.

Com um protagonista marcado pela fúria e uma ambientação que promete um mergulho em um universo de guerra e vingança, The First Berserker: Khazan se posiciona como uma alternativa para jogadores que buscam uma experiência intensa e visceral. O combate, inspirado nos beat ‘em ups clássicos, adiciona um dinamismo que pode diferenciá-lo de outros títulos do gênero. Agora, resta saber se o jogo conseguirá atender às expectativas e consolidar seu espaço em meio a gigantes do segmento, como Elden Ring e Lies of P.

O aguardado The First Berserker: Khazan chegou ao mercado prometendo combates intensos e uma narrativa sombria inspirada no universo de Dungeon &Fighter. (foto: Divulgação)

Um pouco de tudo

Além da evidente influência dos clássicos souls-like, The First Berserker: Khazan carrega elementos que remetem a títulos como Darksiders, Devil May Cry e Nioh. A brutalidade do combate, aliada a uma estética sombria e a presença de um protagonista imponente, faz lembrar a saga dos Cavaleiros do Apocalipse de Darksiders. O design de Khazan, com sua armadura pesada e golpes devastadores, transmite a mesma sensação de poder e peso que caracterizou os protagonistas da série da Vigil Games.

Já a fluidez das animações e a intensidade dos confrontos ecoam a velocidade e o dinamismo de Devil May Cry. Os combos encadeados e as esquivas ágeis dão ao jogo um ritmo mais acelerado do que o tradicional souls-like, proporcionando um combate mais expressivo e voltado para a agressividade — algo que Dante e Vergil dominam com maestria na série da Capcom. Essa abordagem pode agradar jogadores que buscam um equilíbrio entre técnica e ação frenética.

Por outro lado, Nioh se faz presente na abordagem meticulosa das batalhas e no foco em um protagonista mergulhado em uma jornada de vingança. Assim como o jogo da Team Ninja, Khazan, incorpora um sistema de combate que exige precisão e estratégia, enquanto sua narrativa se desenrola em meio a um mundo devastado por forças brutais. O sistema de progressão, que combina habilidades e equipamentos para moldar o estilo de jogo, também lembra a complexidade das builds presentes em Nioh, incentivando experimentação e personalização.

Parry preciso e combates brutais

Um dos elementos mais marcantes de The First Berserker: Khazan é seu sistema de parry, que se torna essencial para dominar os combates. Diferente de outros souls-like que apostam na esquiva como principal ferramenta de sobrevivência, o jogo incentiva uma abordagem mais agressiva, onde desviar pode ser uma opção, mas o verdadeiro diferencial está na habilidade de aparar golpes com precisão cirúrgica. O parry bem-sucedido não apenas neutraliza o ataque inimigo, mas também abre uma janela para contra-ataques devastadores.

Nos confrontos contra chefes, essa mecânica se torna ainda mais crucial. Cada chefe possui padrões de ataque distintos, muitas vezes alternando entre golpes amplos e investidas rápidas que exigem leitura atenta do jogador. A recompensa por dominar o parry se traduz em batalhas dinâmicas e imprevisíveis, onde cada erro pode ser punido severamente, mas cada defesa bem-executada pode virar o jogo a favor do jogador.

A sensação de impacto nos confrontos também se destaca. Os golpes de Khazan possuem peso e presença, fazendo com que cada ataque bem-sucedido contra os chefes cause uma impressão de força bruta. Quebrar a postura do inimigo após uma sequência bem-sucedida de parries e ataques permite finalizar o oponente com um golpe cinematográfico.

O aguardado The First Berserker: Khazan chegou ao mercado prometendo combates intensos e uma narrativa sombria inspirada no universo de Dungeon &Fighter. (foto: Divulgação)

Árvore de habilidades



A progressão em The First Berserker: Khazan se destaca por uma árvore de habilidades extensa, que permite ao jogador moldar seu estilo de combate de acordo com suas preferências. Ao longo da jornada, Khazan pode desbloquear novas técnicas e aprimoramentos que expandem suas opções ofensivas e defensivas, tornando cada batalha ainda mais estratégica.

A árvore de habilidades é dividida em diferentes ramificações. Algumas habilidades se concentram em golpes brutais e finalizações devastadoras, aumentando o dano e permitindo ataques encadeados mais eficientes. Outras são voltadas para a resistência e sobrevivência, aprimorando o parry, reduzindo o consumo de vigor ou concedendo bônus de regeneração de vida ao executar certos movimentos.

Uma mecânica interessante presente na progressão de Khazan é a personalização dos estilos de luta. Dependendo das escolhas do jogador, é possível transformar o personagem em um verdadeiro colosso de resistência, capaz de absorver grandes quantidades de dano enquanto desfere golpes pesados, ou em um combatente mais ágil, com contra-ataques rápidos e precisos.

O aguardado The First Berserker: Khazan chegou ao mercado prometendo combates intensos e uma narrativa sombria inspirada no universo de Dungeon &Fighter. (foto: Divulgação)

Ambientação sombria e opressiva



A atmosfera de The First Berserker: Khazan é um de seus pontos mais marcantes. Desde os primeiros momentos, o jogo mergulha o jogador em um mundo devastado por guerras e corrupção, onde cada local parece contar uma história de sofrimento e resistência. Os cenários transitam entre ruínas abandonadas, montanhas, palácios colossais e florestas macabras. A iluminação e o uso de sombras desempenham um papel essencial na construção desse ambiente opressivo e adicionam camadas de imersão, tornando o mundo de Khazan não apenas um cenário de fundo, mas um verdadeiro adversário que influencia a jornada do jogador.

O design sonoro de The First Berserker: Khazan complementa perfeitamente sua atmosfera sombria e o combate brutal. A trilha sonora aposta em temas orquestrais pesados e instrumentação carregada, que aumentam a sensação de grandiosidade e desespero nos momentos de confronto. Durante a exploração, a música se mantém sutil, com melodias discretas e tons graves que reforçam o clima de solidão e incerteza.

O destaque, no entanto, está no impacto sonoro do combate. Cada golpe de espada ressoa com um peso impressionante, e os efeitos de parry são acompanhados por um som metálico seco e satisfatório, deixando claro quando um movimento foi executado com precisão. Os chefes, por sua vez, possuem rugidos e vozes ameaçadoras, tornando cada encontro ainda mais intenso. O uso do som 3D também contribui para a imersão, permitindo que os jogadores percebam a aproximação de inimigos apenas pelo som de seus passos ou pelo farfalhar da armadura antes de um ataque surpresa.

The First Berserker: Khazan chegou em 27 de fevereiro para PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S

Essa análise foi feita com uma cópia enviada pela Theogames para PC