Bleach Rebirth of Souls inova na jogabilidade de games de anime

Depois de 14 anos sem um jogo de peso, Bleach — o mangá de Tite Kubo, finalmente ganhou uma nova adaptação para o mundo dos games. A obra já teve vários estilos de jogabilidade, desde estilos mais voltados para o RPG, Musou — jogos japoneses onde o personagem enfrenta uma centena de inimigos de uma vez — e claro, jogos de luta. Bleach Rebirth of Souls — Renascimento das Almas em português — traz depois desse grande hiato dos fãs desse universo um jogo diferente dos demais voltados para o mundo dos otakus, com mecânicas mais estratégicas, onde cada golpe importa.

Revivendo Bleach

Ichigo se depara com os Hollows e de enfrenta-los como Ceifeiro Substituto. (foto: Divulgação/Bandai Namco)

O modo história revive os principais eventos da história de Bleach, começando com o primeiro arco onde Ichigo Kurosaki é um rapaz comum do ensino médio, com um único diferencial que desde que se entende por gente enxerga espíritos. Um dia, uma Ceifadora de Almas invade seu quarto e o aprisiona para seu próprio bem, já que ela caçava uma alma corrompida chamada de Hollow. Quando esse monstro ameaça atacar a família de Ichigo, ele age, mas no processo a Ceifadora, Rukia Kuchiki fica ferida e decide passar seus poderes a Ichigo para que ele possa deter o Hollow. Assim começa o arco do Ceifador Substituto, onde Ichigo tem que abrigar Rukia em sua casa já que a garota não tem mais seus poderes, tudo isso enquanto ainda caça os Hollows que ameaçam a cidade.

No jogo revivemos esses primeiros contatos de Ichigo com o mundo espiritual, desde ele conhecendo seus amigos depois, o bad boy, Chad, um rapaz de outra classe de caçador de hollows, Uryu que é um Quincy e a sua colega de classe, Orihime que recebe poderes de fadas para lidar contra os espíritos. Além dessa introdução, o jogo conta com mais 4 capítulos, abordando todo o material até a penúltima saga do mangá.

Jogabilidade

Os personagens possuem diversas jogabilidades diferentes, com alguns tendo vantagem com golpes a distância, enquanto outros dão mais dano com golpes corpo-a-corpo. (foto: Divulgação/Bandai Namco)

O jogo preza muito pelo timing, transformando a luta em acertos estratégicos. Existem três botões de ataque, um para ataque fraco, outro para um mais forte e outro para um ataque único de cada personagem, que pode ser a distância, um disparo ou um golpe mais demorado que pode ser carregado. Para se defender do inimigo, você pode usar tanto o bloqueio — que possui um medidor próprio embaixo da vida do personagem — quanto uma habilidade de uma das barras do jogo para aparecer atrás do adversário.

Essas duas barras, uma chamada EX e outra Renascer são codependentes, a EX pode carregar até três barras, ela consiste em usar habilidades do seu personagem, no caso do Ichigo, ambos os golpes são desferidos com a espada, com um custando uma barra e outro exigindo duas. Já a Renascer serve para utilizar a habilidade de teletransporte que joga o personagem nas costas do inimigo ou para redespertar, colocando um personagem com a barra EX cheia, dando mais dano e parando ataques inimigos. Ainda existe uma última barra de despertar que se enche conforme a luta progride, ela é ativada clicando em ambos analógicos, assim o personagem troca de forma, que pode mudar todos os seus movimentos e habilidades.a última tática para pegar um inimigo que utiliza muito a defesa e uma espécie de agarrão, que desestabiliza o escudo e permite que você inicie um ataque.



O mais curioso dessa jogabilidade de Bleach Rebirth of Souls é o medidor de vida dividido como em jogos no estilo de Dragon Ball, com 9 barras gigantes de vida. A diferença é que em Bleach, existe uma habilidade especial chamada Kikou que pode ser utilizada assim que um inimigo alcança 30% de vida, e quanto mais despertar, ou redespertar estiverem ativos, mais barras serão atingidas com o golpe, podendo marcar até 5 barras de uma vez só. O Kikou praticamente não tem como desviar, então o certo é tomar o máximo de cuidado com a barra de vida, pensando sempre na próxima possibilidade de ataque do inimigo.



Cenas e dublagem



A Bandai podia ter trazido o lendário Fábio Lucindo para reprisar seu papel como Ichigo no jogo. (foto: Divulgação/Bandai Namco)

As cenas trazem os eventos de Bleach, com dois tipos, uma com os modelos do jogo reagindo de forma robótica – Bem natural desse tipo de jogo – e cenas que são como pinturas, trazendo momentos marcantes da obra e os colocando em destaque. O jogo tem duas opções de dublagem, com as vozes em inglês ou em japonês e trazendo legendas traduzidas e localizadas em português. O único ponto negativo é que a Bandai poderia ter reunido o elenco por trás da dublagem do anime, que voltou em 2022 com a última saga, A Guerra dos Mil Anos, trazendo Bleach dublado para os fãs. Contabilizando assim, os únicos jogos de animes dublados sendo Naruto e Cavaleiros do Zodíaco.

Considerações Finais

Os confrontos em si, já tem muitas pausas cinemáticas, o que faz o jogo ter um visual absurdo como ápice dos games baseados em Bleach. (foto: Divulgação/Bandai Namco)

Bleach Rebirth of Souls traz a história de Ichigo Kurosaki atualizada para a nova geração e entrega um produto diferente dos demais jogos de anime, criando um estilo de luta mais estratégico, ao invés de se apoiar no ritmo tradicional dos games baseados nos quadrinhos japoneses. O elenco traz mais de 30 personagens que passaram pela saga, entre vilões e amigos, além disso, a produtora promete expandir mais ainda esse ponto, com os personagens do passe de batalha.

Bleach Rebirth of Souls está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC

*Esta análise foi feita com uma cópia enviada pela Bandai Namco Brasil para PlayStation 5