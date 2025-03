Xuxa, Mariah Carey e Fergie: veja os famosos aniversariantes de hoje

É dia de parabéns! Várias celebridades fazem aniversário nesta quinta-feira (27/3). A lista vai de grandes nomes da música ao grande diretor de cinema, Quentin Tarantino.

Um dos destaques é Renato Russo, que completaria 65 anos. O grande nome da música brasileira morreu em 1996, após lutar contra a aids.

Xuxa também faz aniversário hoje. Em celebração, a apresentadora lançou seu novo álbum, o XSPB 14.

Também é dia de comemoração para diversas musas da música pop, como: Mariah Carey, Fergie, Lisa e Jessie J.

Confira a lista:

Renato Russo

A grande voz da música nacional estaria completando 65 anos nesta quinta. Infelizmente, o artista encerrou o legado na música em 1996, aos 36 anos, após morrer vítima das complicações da AIDS.

Quentin Tarantino

Grande nome do cinema, Tarantino completa 62 anos. Ele é roteirista, produtor, ator e crítico de cinema. Ganhador de dois Oscars, foi eleito o 19º maior diretor de cinema dos últimos 25 anos. Carrega no currículo uma lista de grandes obras, que incluem: Bastardos inglórios, Django livre, Cães de aluguel e Pulp fiction: tempo de violência.

Xuxa

A Rainha dos Baixinhos também faz aniversário nesta quinta, completando 62 anos. Xuxa é uma das grandes cantoras e apresentadoras da TV brasileira. Recentemente, anunciou um novo álbum, o XSPB 14, que chega nas plataformas hoje, em celebração ao seu aniversário.

Mariah Carey

A cantora, compositora e produtora musical Mariah Carey também é uma aniversariante do dia, com 56 anos. Ela é voz de grandes sucessos, como: Obsessed, Hero, Without you, e o hino do Natal, All I want for Christmans is you. Vale lembrar que Mariah esteve no Brasil em 2024 e retornará neste ano.

Fergie

Conhecida por ter sido a voz da banda The Black Eyed Peas, Fergie completa 50 anos hoje. Colecionadora de sucessos, a cantora é responsável pelas músicas Pump it, I gotta feeling, My humps, Just can't get enough.

Gianpaolo Bellini

O ex-jogador italiano está completando 45 anos. Ele atuava como lateral esquerdo no Atalanta e também jogou na seleção de seu país.

Jessie J

A cantora britânica faz 37 anos hoje. Jessie tem grandes hits, como Bang bang, parceria com Ariana Grande e Nicki Minaj, Price tag, Domino, Do it like a dude, Who you are e Nobody's perfect. Também canta Flashlight, trilha sonora de A escolha perfeita 2.

Lisa

Uma das maiores cantoras de k-pop atualmente, Lisa completa 28 anos nesta quinta. A musa também é rapper, dançarina e atriz. Ela integra o grupo Blackpink, ao lado de Rosé, Jennie e Jisoo.

Halle Bailey

A mais nova da lista, Halle Bailey faz 25 anos hoje. Ela integrou uma dupla ao lado da irmã mais velha, Chloe Bailey, assinada com a gravadora de Beyoncé, Parkwood Entertainment. Também é famosa por interpretar Ariel no live-action de A pequena sereia.