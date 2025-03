Paulo Leminski é homenageado na 23ª edição da Flip

Marcada para ser realizada entre 30 de julho e 3 de agosto, a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), tem o autor Paulo Leminski como homenageado da 23ª edição do evento. A escolha de um autor para homenagear tem como objetivo convidar os leitores para que conheçam ou revisitem as obras do escolhido, além de conhecer mais sobre a vida e trabalho do homenageado. Vinicius de Moraes, Manuel Bandeira e Carlos Drummond também já foram homenageados no evento.

A festa, que gira em torno da literatura e artes integradas, promove o encontro pelas ruas e praças da cidade e é inspirada nas festas tradicionais de Paraty. Com a presença de autores, mediadores, editoras, visitantes e moradores, o evento torna a cidade ocupada com a valorização das características pelas quais foi reconhecida como patrimônio mundial da Unesco, unindo o conjunto arquitetônico, paisagem e cultura popular.

Nascido em Curitiba, em 1944, além de autor, Paulo Leminski, homenageado de 2025, também foi tradutor, crítico, biógrafo erudito, publicitário, judoca faixa preta e músico. Fez parcerias com grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso, Moraes Moreira, Jorge Mautner, Guilherme Arantes e Itamar Assumpção.

Conhecido por uma poesia marcante e um jeito próprio de escrever, as obras de Leminski são conhecidas pelos trocadilhos, brincadeiras com ditados populares, influência dos curtos poemas de origem japonesa, os haicai, além de explorar gírias e palavrões. O autor morreu em 1989, em decorrência de uma cirrose hepática que se agravou por anos. No ano de sua morte, foram publicadas a segunda edição de Catatau, romance muito conhecido de sua autoria, e o livro de poemas de literatura juvenil A lua no cinema.

A data do evento, de 30 de julho a 3 de agosto, marca a volta da festa ao período tradicional, entre julho e agosto. Isso porque, devido à covid-19 em 2020 e 2021, o evento precisou ser adaptado para o formato virtual. O retorno dos encontros presenciais ocorreu nas edições subsequentes de 2022 e 2023, realizadas em novembro. Em 2024, o evento foi antecipado para outubro, até que o retorno para o período original fosse possível, em 2025. Desde a primeira edição, o período escolhido para a Festa foi decidido em conjunto com o poder público e moradores de Paraty, com o objetivo de minimizar o esvaziamento da cidade fora da alta temporada.

O evento tem classificação livre, porém, menores de 12 anos só podem entrar acompanhados dos pais ou responsáveis maiores de idade. Os ingressos para a edição de 2025 ainda não estão à venda.