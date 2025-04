Cauã Reymond admite não ter assistido versão original de ‘Vale Tudo’

Cauã Reymond fez seu retorno às telinhas na noite desta última segunda-feira (31/3), em Vale Tudo. No remake, o ator interpreta o modelo César Ribeiro, que foi interpretado por Carlos Alberto Ricelli na versão original, e chamou a atenção pelo sex appeal nas cenas.

Em entrevista ao portal NaTelinha, o artista admitiu que não assistiu muito da obra de 1988, mas explicou o motivo. "Eu não assisti muito da versão anterior porque eu tinha medo de ficar preso a versão do Ricelli. Por isso, foi muito bom falar com ele", disse.

Cauã Reymond contou que pediu a ‘bênção’ ao ator da trama original para interpretar o papel na releitura de Vale Tudo. "Eu prefiro fazer o meu César [Ribeiro]. Eu assisti algumas cenas do final, são muitos legais, mas eu não posso falar porque vai que muda. Cada cena que eu faço, eu tô fazendo da melhor maneira", declarou.

Mais sensual do que nunca, Cauã afirmou que não problematiza a objetificação do seu corpo com o personagem. "Eu lido com isso há muitos anos, não me incomoda", pontuou Reymond.

