J-Hope fala sobre o retorno do BTS: “Não vai demorar muito”

O BTS, maior fenômeno do K-Pop mundial, se prepara para um retorno triunfal em 2025. Com o fim do serviço militar dos integrantes na Coreia do Sul, os fãs podem esperar novidades em breve.

J-Hope, que já concluiu suas obrigações militares e atualmente segue em carreira solo, compartilhou detalhes animadores sobre o reencontro do grupo durante uma transmissão ao vivo no Weverse.

Em conversa com os fãs, J-Hope revelou sua expectativa para a reunião do BTS e reforçou que o reencontro dos membros está mais próximo do que muitos imaginam.

“Sinto falta deles, é claro. Não vai demorar muito para nos vermos de novo. Sempre que entro no nosso chat em grupo, digo: ‘nossos membros, ao combate!’ E que poderei vê-los”, comentou o artista, deixando ARMYs ao redor do mundo ainda mais ansiosos.

Até o dia 21 de junho de 2025, todos os membros do BTS terão finalizado seu serviço militar obrigatório. Atualmente, apenas Jin e J-Hope estão oficialmente dispensados.

RM e V devem concluir suas obrigações em 10 de junho, seguidos por Jimin e Jungkook no dia 11. SUGA, que optou por um serviço alternativo em escritórios governamentais, será o último a ser liberado, no dia 21 de junho.

J-Hope: BTS continua quebrando recordes mesmo em hiato

Mesmo afastado dos palcos como grupo, o BTS segue dominando as plataformas digitais e mantendo sua relevância global. Em apenas três meses de 2025, o grupo atingiu a impressionante marca de um bilhão de streams no Spotify. Esse feito faz do BTS o primeiro grupo coreano a alcançar tal número mesmo sem lançamentos recentes.

No Spotify, o BTS continua acumulando médias expressivas, registrando 24,3 milhões de ouvintes mensais. Entre as faixas mais populares estão “FAKE LOVE”, “Dynamite”, “My Universe”, “Boy With Luv”, “Left and Right”, “Butter”, “Life Goes On”, “Spring Day” e “DNA”.

A expectativa para o retorno do BTS cresce a cada dia, e os fãs estão ansiosos para descobrir o que os sete integrantes preparam para essa nova fase. Com um histórico de sucessos, o comeback do grupo promete movimentar a indústria da música e reafirmar seu status como um dos maiores nomes do entretenimento mundial.