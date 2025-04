Paulo Paes faz palestra gratuita sobre balonismo no CCBB no domingo

Diller Abreu*—No domingo (13/4), às 16h, ocorre palestra gratuita do artista paraense Paulo Paes sobre a história do balão e do balonismo, no Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB). A atividade integra a exposição Fullgás — artes visuais e anos 1980 no Brasil e tem o intuito de mostrar a história da cultura popular do balonismo, desde as origens até as expressões contemporâneas.

Além disso, Paes demonstra, na prática, o passo a passo na construção de um balão. O evento será no cinema do CCBB Brasília com a entrada mediante retirada de ingresso na bilheteria ou pelo site bb.com.br/cultura. A capacidade do espaço é de 70 lugares e está sujeita à lotação.

“Não farei uma abordagem acadêmica, nem um inventário sobre a história do balão, mas vou destacar como os objetos se transformam quando são agregados a novas culturas e a novas memórias. Ao final, farei uma demonstração técnica, ensinando a modelar a superfície, demonstrando cada etapa que forma o raciocínio básico de um balão brasileiro, que é muito considerado no mundo inteiro”, conta o artista em nota, ao ressaltae a existência de técnicas de construção únicas no Brasil.

O balão é uma arte milenar, presente em diversas culturas das mais diferentes maneiras. “Há uma transformação estética, técnica e também da inserção dele na vida comunitária. Em muitos lugares, o balão é ligado ao mundo militar, ou religioso, ou às festas pagãs. Um mesmo objeto, que vem se adaptando pelo mundo”, afirma Paulo Paes em nota. A palestra integra a exposição Fullgás, que pode ser visitada até o dia 27 de abril no CCBB Brasília.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco