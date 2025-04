Victor Sarro esclarece fofoca sobre Lucas Guedez e MC Cabelinho: "Estava brincando"

Victor Sarro usou as redes sociais nesta terça-feira (8) para esclarecer uma fala polêmica feita durante a gravação do Sabadou com Virginia. Na atração, o humorista de 36 anos revelou um suposto envolvimento entre Lucas Guedez e MC Cabelinho em uma festa da Anitta. Segundo ele, no entanto, tudo não passava de uma brincadeira.

"Meu povo, antes que isso tome uma proporção maior… Fui no programa da Virgínia no final de semana e, visivelmente, quem assistiu sabe que a gente estava brincando muito ali, sobre tudo, sobre lacração, zoando a galera, inventando coisas", explicou nos stories.

Durante o quadro exibido no último sábado (5), Victor respondeu a uma pergunta sobre o que já havia visto nas festas promovidas por Anitta. Em tom de piada, ele disparou: "Eu já vi o Lucas Guedez beijando o MC Cabelinho". A fala, feita em clima descontraído, acabou viralizando e foi levada a sério por alguns perfis de fofoca.

Sarro ainda comentou sobre o clima das festas: "Tem muita pegação, isso tem. Tem muita pegação, quarto do sexo, essas coisas tem… [Tem] Lucas Guedez… Lucas Guedez e MC Cabelinho", brincou, arrancando reações desconfortáveis dos presentes.

Lucas Guedez, que estava no estúdio e costuma participar do programa, reagiu imediatamente com um gesto de negação e um semblante visivelmente constrangido. Apesar disso, Victor não recuou no momento e ainda completou com bom humor: "Pronto, falei. Eu não guardo dinheiro, não vou guardar segredo."

Com a repercussão da fala, o humorista decidiu colocar tudo em pratos limpos. "Foi numa zoeira. E agora os portais de fofoca estão postando como se fosse verdade", disse ele, encerrando o mal-entendido e reforçando que tudo não passou de uma brincadeira.

