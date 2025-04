Andressa Urach é hospitalizada com fortes dores no peito

Andressa Urach revelou, na última segunda-feira (7), que precisou buscar atendimento médico após dias enfrentando sintomas intensos de uma possível virose. Nas redes sociais, a influenciadora descreveu o mal-estar que vinha sentindo, incluindo dores fortes no peito, além de outros incômodos físicos que se intensificaram ao longo da semana. "Estou com muita dor no peito. Acho que pegamos alguma virose, eu e minha funcionária. A gente tá com bastante dor no corpo, diarreia", contou.

Segundo ela, os sintomas podem estar ligados à recente mudança climática. Andressa mencionou que surtos de virose estão se tornando mais frequentes e não descartou outras possibilidades. "Vamos ver se não é dengue, corona…", disse, levantando hipóteses sobre a causa do quadro debilitante. A situação também afetou sua funcionária, que apresentou sintomas semelhantes.

A criadora de conteúdo digital buscou ajuda médica apenas após os sintomas persistirem por cinco dias. "Só viemos porque já não aguentávamos mais. Estamos desidratadas já…", explicou. A decisão de procurar o hospital veio após os desconfortos se intensificarem, tornando a rotina insustentável. Acompanhada da funcionária Mari, ela compartilhou uma imagem no hospital e tranquilizou os seguidores.

Andressa finalizou atualizando seu estado de saúde. Segundo ela, ambas estão recebendo os cuidados necessários e sendo medicadas. "O hospital é ótimo, já estamos sendo cuidadas", afirmou, demonstrando alívio com a assistência médica. A publicação recebeu inúmeras mensagens de apoio e votos de recuperação rápida por parte dos fãs. A influenciadora aproveitou o momento para alertar seus seguidores sobre a importância de buscar atendimento ao notar sintomas persistentes, especialmente em períodos de instabilidade climática.

