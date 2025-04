The Last of Us é renovada para 3ªtemporada antes do lançamento da segunda

The last of us, série da HBO estrelada por Pedro Pascal e Bella Ramsey (Crédito: divulgação) - (crédito: Divulgação)

The last of us foi renovada para terceira temporada pela HBO antes do lançamento da segunda temporada, que estreia no próximo domingo (13/4), às 22h, na Max. Protagonizada por Pedro Pascal e Bella Ramsey, a série fez bastante sucesso em 2023 e foi indicada a diversos prêmios.

Leia também: Detalhes sobre a turnê anunciada que Jennifer Lopez fará

A produção é adaptação de jogo homônimo lançado em 2013, que teve uma continuação intitulada The last of us: Parte II, em 2020. Devido à grande extensão da segunda parte, os criadores Craig Mazin e Neil Druckmann vão adaptá-la em mais de uma temporada, e afirmaram para a Variety que a série vai precisar de mais uma ou duas temporadas — além da segunda — para chegar ao final do segundo jogo.

Leia também: Tudo sobre o fim do conflito entre Madonna e Elton John

Os episódios se passam em um futuro distópico e apocalíptico em que um fungo se espalha rapidamente e transforma pessoas em “zumbis”. Joel, um sobrevivente audaz que sofreu muitas perdas, é contratado para levar a jovem Ellie para fora da zona de quarentena opressiva onde vive. Os dois procuram um grupo que se rebelou contra as autoridades e tenta criar um antídoto.

Leia também: Vera Fischer revela que quase foi expulsa de escola por caso de sexo: "Um escândalo"