Festa de Abrição celebra tradição com shows de artistas locais e nacionais

Está chegando mais uma edição da Festa de Abrição do Fuá de Seu Estrelo, que agora faz parte do Calendário Oficial do DF, por meio da Lei nº 7623/2024, sendo uma das grandes manifestações tradicionais da capital. A festa ocorre na sede e escola do grupo, o Centro Tradicional de Invenção Cultural, na 813 Sul.

Neste (12/4), os trabalhos começam às 18h30, com apresentações da Orquestra Alada Trovão da Mata, às 19h; Afoxé Oxum Pandá (PE), às 21h; Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro, às 23h; e Boi Marinho (PE), à meia-noite. O espaço conta com praça de alimentação. A entrada é 1kg de alimento não perecível.

O grupo pernambucano Afoxé Oxum Pandá está comemorando 30 anos de resistência e valorização da cultura afro-brasileira, ancorado nas raízes do candomblé e na força do ritmo Ijexá, dedicado à patrona Oxum. “Será a primeira vez do grupo nesta festa. Estamos todos muito contentes e contando as horas para esse momento. Traremos muito Ijexá, com um repertório que abrange a trajetória musical do grupo dentro dos cinco álbuns lançados entre discos e EPS”, antecipa Jorge Féo, produtor e vocalista do grupo.

A Festa de Abrição, a primeira festa do ano, sempre acontece em abril, em homenagem à filha da Mata, mãe de Seu Estrelo, conhecida como Sinhá Sereia Laiá. Essa figura está ligada à força das águas. As águas de Laiá lavam o terreiro para começar todas as atividades do ano: oficinas, trabalhos, projetos, rodas e os tradicionais festejos.

“São 21 anos de celebração em homenagem a Sinhá Sereia Laiá, figura encantada dos ritos e mitos daqui do nosso cerrado, um tradicional festejo com fervor de eternidade, com um poder cultural medicamentoso de lavar almas e refrescar corações. É uma festa com um destino folioso de amolecer nossa terra para remodelar novos caminhos de mundo e sentidos de vida”, explica Mestre Tico Magalhães, fundador do Fuá de Seu Estrelo.

Oficialização dos festejos

A Festa de Abrição será a primeira celebração após a oficialização dos festejos do Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro no Calendário Oficial do DF, aprovada pela Câmara Legislativa em novembro de 2024. Além dela, a Festa Fuazeiro, em junho, e a Festa Alada, em setembro, integram parte do calendário.

As tradicionais festas cerratenses do grupo Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro são parte do Festas Vivas, um projeto que tem o intuito de celebrar território e comunidade, propondo-se também a filosofar sobre comemorações populares, por meio de um ciclo de estudos. A cada festejo, uma roda de conversa com mestras e mestres populares, fazedores de festanças, pesquisadores e gestores culturais aborda a importância e a sabedoria que permeiam as festas populares brasileiras.

Filha da Mata, mãe de Seu Estrelo, conhecida como Sinhá Sereia Laiá, figura ligada à força das águas (foto: Bel Gandolfo/Divulgação)

Defesa do território

Além das manifestações culturais, o Fuá do Seu Estrelo se fortalece a partir do território que ocupa: o Centro Tradicional de Invenção Cultural, na Vila Cobra Coral, na Asa Sul. É nesse espaço que os festejos ganham vida, preservando a tradição e impulsionando as diversas atividades culturais desenvolvidas ao longo do ano.

Segundo Mestre Tico, a Vila Cobra Coral é um espaço de confluência, onde memórias e culturas se entrelaçam. "É um território de (re)existência, onde antigos moradores de Brasília convivem com templos de diferentes crenças e casas de cultura que preservam saberes tradicionais. Uma vila eco-cultural, que abriga e é abrigada pela força da nossa terra, do nosso cerrado", destaca.

Foi nesse cenário que o Fuá de Seu Estrelo nasceu, cresceu e se consolidou, tornando-se, em março de 2024, Patrimônio Cultural Imaterial do Distrito Federal. "Nossa tradição é moldada pelo território. Nossa brincadeira e nossos festejos acontecem da forma que acontecem porque a Vila Cobra Coral e sua comunidade abriram espaço para essa feitura. Nessa troca entre lugar e cultura popular, o Fuá afeiçoou a Vila e, junto com outros espaços culturais, ajudou a transformá-la em uma verdadeira vila cultural", finaliza Mestre Tico.

Programação

•

18h30- Abertura do Festejo

19h - Orquestra Alada Trovão da Mata

21h Afoxé Oxum Pandá (PE)

23h Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro

0h - Boi Marinho (PE)

Local: Centro Tradicional de Invenção Cultural, na 813 Sul

Entrada: 1 kg de alimento não perecível