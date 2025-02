Danilo Cremonez Eletric Trio se apresentam no Jazz Friday Zeppelin

Danilo Cremonez se apresenta hoje no Jazz Friday Zepelim - (crédito: Nina Quintana)

Para começar o final de semana em boas energias e com muita música boa, na sexta-feira (31/01), o Jazz Friday Zeppelin recebe um show instrumental especial para o público brasiliense. Às 21h, Danilo Cremonez (guitarra), Marquinhos dos Santos (bateria) e Jadão (baixo), assumem o palco para uma apresentação com interpretações de clássicos do jazz, soul, funk e pop.

Nomes como Beatles, Djavan e Michael Jackson estarão presentes no repertório do trio, que busca proporcionar ao público uma noite de muita energia em uma verdadeira fusão musical. "Vamos levar música sincera para o público. Quando a gente toca, a gente toca sentido o máximo possível do que interpretamos, e queremos fazer o público sentir essa energia também e se divertir", afirmou o músico Danilo Cremonez.

Em um ambiente intimista e descontraído, o Jazz Friday Zepelim vai garantir música nacional e internacional de alta qualidade. O espaço ainda proporciona uma noite musical acompanhada de hambúrgueres artesanais e chopes exclusivos.