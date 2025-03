Mostra especial com filmes de Chantal Akerman ocupa o Cine Brasília

Em comemoração ao mês das mulheres, o Cine Brasília, em parceria com a Filmicca, promove a Mostra Chantal Akerman, uma homenagem a uma das cineastas mais influentes da história do cinema. De 6 a 19 de março, a mostra exibe 17 filmes da diretora belga.

Nascida em Bruxelas, em 1950, Chantal decidiu se tornar cineasta aos 15 anos após assistir Pierrot le fou, de Jean-Luc Godard. Em 2022, Chantal fez história ao se tornar a primeira mulher a ter um filme ocupando o topo da lista dos 100 melhores de todos os tempos da Sight & Sound, uma revista de cinema britânica que avalia e defende a arte do cinema e da televisão. Sua obra é marcada pelo olhar inovador sobre o feminino, a identidade e o cotidiano.

A mostra em Brasília trará um panorama da filmografia da cineasta, desde seus primeiros trabalhos experimentais até suas últimas reflexões sobre memória e identidade. Entre os principais trabalhos está Exploda Minha Cidade, curta-metragem dramático de 1968 no qual uma jovem acaba explodindo seu próprio apartamento em um ritual doméstico cheio de tensão. Outra obra é O Quarto, uma trama experimental que transforma um cômodo em um espaço de observação intensa. Já Hotel Monterey se apresenta como um documentário silencioso sobre um hotel em Nova York, destacando o olhar atento e paciente de Akerman. Em 15 de Agosto, a cineasta explora a solidão e introspecção em um monólogo. Com Eu, Tu, Ele, Ela, a própria artista protagoniza uma jornada de autodescoberta e desejo, marcada por cenas ousadas.

O grande destaque do evento é Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles, considerada uma das obras renomadas do cinema feminista, que acompanha o cotidiano de uma dona de casa e sua lenta desestruturação psicológica. O longa explora a rotina minuciosa da protagonista, que transforma o doméstico em político e revela uma violência latente sob a superfície do cotidiano.

Em Notícias de Casa, cartas da mãe da cineasta são lidas em voz alta e dialogam com imagens de Nova York. Traçando um retrato melancólico de uma cineasta em turnê, Os Encontros de Anna evidencia a solidão e desconexão emocional da protagonista. Toda Uma Noite apresenta fragmentos de encontros e despedidas em uma noite em Bruxelas, enquanto Anos Dourados traz a musicalidade para dentro de um shopping center, equilibrando crítica social e leveza. A Mudança explora a angústia da escolha e da solidão em um monólogo profundo. Já Do Leste registra um retrato melancólico do pós-bloco soviético, transformando paisagens e rostos anônimos em poesia visual.

Adaptando o quinto volume de Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, Chantal Akerman transforma o material em um estudo de voyeurismo, controle e obsessão sexual no impressionante A Prisioneira. Já os filmes Com Sonia Wieder-Atherton e Ao Leste com Sonia Wieder-Atherton revelam a parceria da cineasta com a violoncelista, explorando a relação entre som e imagem. A Loucura de Almayer adapta Joseph Conrad para uma análise sobre colonialismo e decadência. Por fim, Não É um Filme Caseiro, seu último trabalho, registra conversas com sua mãe, tornando-se uma despedida emocionante e íntima.

Os ingressos para as sessões regulares do Cine Brasília custam R$20 (inteira) e R$10 (meia), com exceção das segundas-feiras, quando o valor único é de R$5. Podem ser adquiridos na bilheteria do cinema, entre às 9h e 21h, de terça a domingo, e entre às 13h e 21h, nas segundas-feiras, ou no site.



Mostra Chantal Akerman - Semana 1

Eu, Tu, Ele, Ela - Dia 6 de março, quinta-feira, às 18h20.

A Loucura de Almayer - Dia 7 de março, sexta-feira, às 18h.

Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles - Dia 8 de março, sábado, às 19h30.

Programa - Dia 9 de março, domingo às 18h10.

Os Encontros de Anna - Dia 11 de março, terça-feira, às 18h.

O Quarto + Notícias de Casa - Dia 12 de março, quarta-feira, às 18h.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel